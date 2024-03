Kinowe hity królują na Amazonie. Do TOP 10 serwisu trafiły prawdziwe petardy - w tym świeżutka komedia

Nowych „Igrzysk”, „Wieloryba”, „Reachera” (tak, wciąż trzyma się w topce!), „Hazbin Hotel” czy fenomenalnego „Nie!” raczej nie trzeba wam już polecać - sami robiliśmy to na łamach Spider’s Web kilkakrotnie. Obrazu z Gibsonem lepiej unikać jak ognia, natomiast sprawa nie jest taka oczywista w kontekście filmu „Ricky Stanicky”. Na wstępie podkreślę: nie, to nie jest film udany. A jednak - jako niezobowiązująca komedia, lekki rozrywkowy seans na rozluźnienie - potrafi się sprawdzić. Kilka elementów działa tu na tyle dobrze, by wynagrodzić potknięcia i humorystyczne niewypały.



O co tu chodzi? Trzej przyjaciele (Dean, Wes i JT) w noc Halloween postanawiają zrobić psikus jednemu ze swoich sąsiadów, podpalając torbę z psimi odchodami i zostawiając ją na progu jego domu. Niestety, ogień się rozprzestrzenia, a wówczas chłopcy wymyślają wyimaginowanego Ricky'ego Stanicky'ego, aby uniknąć kłopotów. Dwadzieścia lat później trio nadal wykorzystywało Stanicky'ego jako kozła ofiarnego/wymówkę, aby wymigać się od życiowych obowiązków i innych problemów.