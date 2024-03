Serial Netfliksa to nie nowe „Dark”, ale wciągnie dokładnie tak samo. Nieziemska propozycja serwisu

Serial „Sygnał” bardzo dobrze buduje poczucie zagubienia. Tak samo, jak ojciec z córką, my też nie wiemy, do czego realnie doszło poza ziemską atmosferą. Pozwala to widzom na o wiele lepsze wczucie się w rodzinną sytuację oraz intensywniejsze przeżywanie tego, co dzieje się na ekranie. Ktoś mógłby w tym momencie zauważyć, że przecież to normalne zjawisko. Taka jest przecież główna rola serialowych tytułów. To szczera prawda, jednak nie wszystkim się to udaje. A przynajmniej nie na tyle, żeby utkwić w pamięci odbiorcy na dłużej. W przypadku produkcji „Sygnał” widać ogromną dbałość twórców o ten szczegół. Emocje są tutaj niezwykle ważne, dlatego też muszą wybrzmieć głośno i wyraźnie. Warto zauważyć także, że nie są to odczucia sugerowane lub nawet narzucane. „Sygnał” nie mówi nam, jak powinniśmy coś odbierać, co dla mnie jest bardzo istotne. Jedynie podkreśla to, co powinno być podkreślone. Subtelnie, ale przy tym też konkretnie.



Immersja jest na tyle wyraźna, że zostajemy wręcz zasypani różnymi odczuciami. Nie wiemy, co się dokładnie dzieje, a przede wszystkim dlaczego. Osobiście czułam się niekiedy tak samo osaczona, jak główny bohater, Sven. W pewnym momencie złapałam się na tym, że cieszę się z każdego jego najmniejszego sukcesu. Kibicuję mu, współczuję, wspieram, a nawet zaczynam radzić. Jest to idealny dowód na to, jak mocno emocjonalny jest to tytuł. Uznaję to za bardzo duże osiągnięcie, ponieważ „Sygnał” jest miniserialem. Nie miał więc zbyt wiele czasu na to, aby zaangażować widza. Mimo tego zrobił to w sposób perfekcyjny.