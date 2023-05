2. najdroższy serial w historii jest hitem Prime Video. Dobrze wydane pieniądze Amazona

Niestety, Amazon zdecydował, że nie możemy "Cytadeli" zbindżować, a przecież serial aż się o to prosi. Jeśli jeszcze do takich wniosków nie doszliście, po udostępnionym w miniony piątek czwartym odcinku, to się zmieni. Twórcy znowu stawiają wszystko na głowie. Najważniejsze pytanie, jakie będziecie sobie zadawać, dotyczy tego, kto zdradził tytułową agencję. I możecie być nieźle zaskoczeni. Podobnie zresztą jak w przypadku odpowiedzi na temat tożsamości Abby - żony głównego bohatera, również cierpiącej na amnezję. Ile tu się dzieje!