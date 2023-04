Recenzja powstała na podstawie trzech pierwszych odcinków "Cytadeli".



W przeciwieństwie do najdroższego serialu w historii, czyli "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy", "Cytadeli" nie da się sprowadzić do pustego obnoszenia się możliwościami finansowymi Amazona. Rozbuchany budżet nie przekłada się tylko na zapierającą dech w piersiach stronę wizualną, bo nawet jeśli przenosimy się z bohaterami do Alp, to nie po to, aby podziwiać majestatyczne góry, tylko żeby zobaczy pościg, którego nie powstydziliby się twórcy "Szybkich i wściekłych". Tym razem dostajemy serial, który napędza akcja, akcja i jeszcze raz akcja.



Tytułowa Cytadela to międzynarodowa agencja szpiegowska, przy której CIA prezentuje się niczym Iskra Stolec przy FC Barcelonie. Najlepsi z najlepszych czuwają nad bezpieczeństwem całego świata i pojawiają się wszędzie tam, gdzie dzieje się coś złego. Nie mając sobie równych Nadia Sinh i Mason Kane są pewni swego. W pędzącym pociągu rozpoczynają rutynową tajną misję. On kogoś tam pobije, ona uwiedzie cel, przewożący w walizce uran. Problem w tym, że w walizce uranu nie ma. To byłoby zbyt proste, a my oglądamy właśnie prolog rodem z pierwszej części "Mission: Impossible". Kret sprzedał dane wszystkich pracowników elitarnej siatki i teraz ktoś się z nimi rozprawia jeden po drugim.



Czytaj także: