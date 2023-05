"To było jak Disneyland". Rozmawiamy z gwiazdą "Cytadeli", hitowego serialu Amazon Prime Video

R.Ch.: Czy podczas prac nad serialem coś sprawiło ci szczególną trudność?



To podstępne pytanie i pewnie powinnam powiedzieć, że nie, że wszystko poszło jak z płatka. Skłamałabym. Gdy kręciliśmy scenę przesłuchania Celeste, byłam poważnie chora. Bardzo źle się czułam, ale w sumie pasowało to do sytuacji, w jakiej znalazła się moja bohaterka, więc w jakiś sposób udało mi się to wykorzystać. Zrozumiałam, że mam jej siłę, z której nie zdawałam sobie nawet sprawy. Nie jest to zdrowe podejście, ale nie wiedziałam, co mi dolega, dopóki nie poszłam do szpitala. Zdiagnozowali u mnie sepsę i powiedzieli: masz 50 proc. szans na przeżycie kolejnych 24 godzin. Przetrwałam to, ale nie polecam pracy z takim samopoczuciem. Moje podejście wynikało z cech celebrowanych w społeczeństwie. Mówię na przykład o sile. My to też robimy w serialu, szpiedzy są fajni, silni, pewni siebie i wzbudzają nasz podziw, ale pamiętajmy, że to sprawdza się tylko na ekranie. Takie zachowania są autodestrukcyjne.