Nowy polski erotyk jest lepszy od "365 dni", ale gorszy od prawdziwego filmu

Niesprawiedliwością byłoby sprowadzić "Pokusę" do klonu "365 dni". Przede wszystkim nowy film Marii Sadowskiej nie jest szkodliwy. To nie rozciągnięta do pełnego metrażu (w dodatku trzykrotnie!) promocja kultury gwałtu. To jej całkowite zaprzeczenie. Tutaj reżyserka ma coś do powiedzenia i nie próbuje szokować fabułą rodem z pornografii, która pędzi od stosunku do stosunku, a między nimi jest jeszcze parę stosunków. Istotą produkcji nie okazuje się ostre rżnięcie, a seks nie próbuje być wartością samą w sobie. Nie staje się obsceniczny, nie zostaje obdarty z narracji. Problem w tym, że ta narracja wyjęta jest z najgorszych tradycji polskich komedii romantycznych.



Już na samym początku Inez (Helena Englert) przydarza się wypadek jak z kiczowatej komedii romantycznej. I ona nawet zauważa, że jest on "jak z kiczowatej komedii romantycznej". To wzorcowy przykład lampshadingu – zabiegu pisarskiego, który polega na komentowaniu wykorzystywanych konwencji, jednocześnie podporządkowując im całą historię. Sadowska puszcza w ten sposób porozumiewawcze oczko do widzów, że ona wie, że to jest tandetne. I to jej wystarcza, żeby bez żadnej późniejszej refleksji wprowadzać opartych na kliszach bohaterów, zamykając ich w kolejnych wyświechtanych schematach fabularnych. Nie brakuje więc wspierającej przyjaciółki Sary (Ewa Ekwa) i kolegi geja (Piotr Głowacki, bo któż by inny?). Rytm fabuły wybija natomiast gatunkowa różdżka - nieprawdopodobne spotkania i zbiegi okoliczności.