Amazon otworzył sklep na Prime Video. Filmy wypożyczycie za grosze. Możecie też kupić "Avatara 2"

Nie tak dawno informowaliśmy o nowych usługach na Amazon Prime Video. Dokładnie chodziło o kanały, do których użytkownicy mogą wykupić sobie dostęp. Biuro prasowe serwisu zapewniało nas wtedy, że to nie koniec niespodzianek dla subskrybentów. I faktycznie, nie minęło wiele czasu, a wśród Prime Video Channels pojawiło się MGM+. Teraz na platformie ruszył sklep/wypożyczalnia filmów. Co ciekawe, wśród tytułów znalazło się miejsce na "Avatara: Istotę wody".



Jak czytamy w zakładce platformy, Sklep Prime Video to "najnowsze filmy i hity dostępne teraz do kupienia lub wypożyczenia". Działa więc na zasadach serwisów pokroju Cineman czy też Rakuten TV. Ujednolicona cena jest jednak bardziej niż zachęcająca. Dosłownie za grosze możemy obejrzeć interesujący nas tytuł z bogatej oferty usługi.