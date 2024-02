Amazon, nic się nie stało? Raczej: koko, koko, "Kuba" spoko

Fajne są wspominki z dzieciństwa o tym, jak Błaszczykowski ukradł z bratem tłoki z domu babci, aby sprzedać je na złom. Fajne są też opowieści żony piłkarza o tym, jak się poznali. Fajnie w końcu ogląda się, gdy bohater bawi się z dziećmi. To wszystko są najmocniejsze i najciekawsze momenty filmu. Widać w nich jakieś życie, mają właściwą energię. Kuba-człowiek gdzieś się w tym dokumencie jednak gubi. Emocjonalność co chwilę gdzieś ulatuje, bo Dybus zachowuje się, jakby robił kronikę kariery sportowca. Przebiega przez kolejne jej etapy, chcąc nam przekazać każdy, nawet najdrobniejszy szczegół.



Reżyser posiłkuje się przede wszystkim gadającymi głowami i materiałami archiwalnymi, ale lubi też podkręcać swoją opowieść wstawkami artystycznymi. Stają się one jednak pustymi zabiegami. Nie jest to co prawda dokument płaski ani leniwy. Wymagałby jednak gruntownego przemontowania, aby mieć większą siłę oddziaływania. Ta opowieść jest po prostu źle skonstruowana. Dybus ewidentnie chciałby, aby piłka nożna objawiła nam się, jako sposób przepracowywania problemów osobistych Błaszczykowskiego. Nie może to jednak wybrzmieć, kiedy najmocniejszy punkt z biografii bohatera porzuca się na samym początku, aby do niego powrócić na sam koniec.



Dokument ogląda się niczym występy reprezentacji na kolejnych mundialach. Zaczyna się z wielkimi nadziejami, które z czasem nas opuszczają. Na szczęście na koniec nie trzeba wymyślać oksymoronów, aby nie nazywać rzeczy po imieniu. Mimo wszystko "Kubie" nie dąży bowiem do zwycięskiego remisu. Opowiadaną historią przypadkiem udaje się filmowi trafić gdzieś w kąt światła serca widzów.



Premiera "Kuby" w piątek, 23 lutego na Amazon Prime Video.