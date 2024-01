Piaseczny jeszcze niedawno nie miał wstępu w TVP. Teraz zaśpiewał w hitowym programie

Jedna z zagadek związana była z piosenką Andrzeja Piasecznego, "Śniadanie do łóżka". Choć jeszcze niedawno nikt by się tego nie spodziewał, artysta pojawił się w studio "Jaka to melodia?", by zaśpiewać na żywo wspomnianą piosenkę. To z pewnością nowa sytuacja, bo przecież po urodzinowym incydencie, Piaseczny w ogóle nie pojawiał się w żadnym programie TVP.