Jak oglądać TVP na żywo? Wreszcie da się to zrobić w aplikacji

Do tej pory z kanałów Telewizji Polskiej można było korzystać online wyłącznie w aplikacji TVP GO na urządzeniach mobilnych i telewizorach z dostępem do internetu. Zaletą korzystania z nowej aplikacji była możliwość cofania i zatrzymywania podczas oglądania poszczególnych programów. Od teraz, by oglądać telewizję TVP na żywo, nie potrzeba ani anteny, ani TVP GO. Wystarczy aplikacja TVP VOD, którą można zainstalować na Smart TV lub po prostu wejść na jej stronę w internecie.