A jak z niej skorzystać? To proste. Otwórz aplikację Muzyka na iPhonie, iPadzie, Macu lub - tu nowość - urządzeniu z systemem Android z zainstalowaną najnowszą wersją oprogramowania i zaloguj się na koncie Apple. Jeśli oferta nie wyświetli się od razu po włączeniu aplikacji, znajdziesz ją na karcie Ekran główny. Następnie musisz stuknąć przycisk "Skorzystaj teraz" i już, możesz cieszyć się jednym z największych katalogów muzyki na świecie, bez reklam. Użytkownicy chwalą sobie również jakość, realistyczny dźwięk przestrzenny i treści na wyłączność. To wszystko, rzecz jasna, bez zobowiązań - możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie.



Oferta jest ważna od 9 grudnia 2024 roku do 7 stycznia 2025 roku.