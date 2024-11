Pierwsze dwa odcinki 2. serii trafiły do serwisu w piątki, w związku z czym większość widzów zakładała, że kolejne epizody - aż do końca sezonu - będą tam trafiać właśnie w ten dzień (jak to zwykle bywa). Tymczasem 3. odcinek zadebiutował w Apple TV+ już w środę 27 listopada. Jest to wyjątek związany z amerykańskim Świętem Dziękczynienia, które będzie obchodzone w najbliższy weekend. Przesunięcie premiery ma na celu - rzecz jasna - zmaksymalizować oglądalność.



Kolejne odcinki będą pojawiać się już w piątki.