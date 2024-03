Austin Butler: filmy i seriale. Wybieramy najlepsze produkcje z aktorem

"Pewnego razu… w Hollywood" to komediodramat w reżyserii Quentina Tarantino. Akcja produkcji rozgrywa się w Hollywood w 1969 roku i skupia się na Ricku Daltonie, zapomnianym aktorze z westernów, który próbuje odzyskać sławę i wrócić na szczyt, oraz jego wiernym dublerze - Cliffie Boothcie. Bohaterowie, którzy po latach powracają do Los Angeles, zderzają się z zupełnie nowym przemysłem filmowym, zwiastującym zmierzch epoki klasycznego Hollywood i początek złotej ery telewizji. Tymczasem ku końcowi zmierza także hipisowski ruch, a wraz z nim grupa religijna, której przewodzi Charles Manson. W produkcji Tarantino Austin Butler wcielił się w rolę Texa Watsona, jednego z członków "Rodziny" Mansona.



Film "Pewnego razu... w Hollywood" jest dostępny serwisach: Premiery Canal+ (wypożyczenie - 9,99 zł), Prime Video (abonament), Apple TV (wypożyczenie - 9,99 zł), Player (wypożyczenie - 10 zł), Netflix (abonament), Polsat Box Go (wypożyczenie - 7 zł), Rakuten (wypożyczenie - 9,99 zł), Play Now (wypożyczenie - 10 zł).