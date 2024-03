„Diuna: Część druga” odniosła wielki artystyczny sukces i wygląda na to, że zaliczy również ten komercyjny. Ekipa i twórcy wciąż promują obraz, udzielając kolejnych wywiadów. Austin Butler, który w filmie wciela się w jednego z Harkonnenów, Feyda-Rauthę - przebiegłego, okrutnego i zdradzieckiego - sprawnie sportretował nieprzewidywalnego antagonistę. Złowrogi ród wiązał z tą postacią spore nadzieje. Baron Vladimir liczył na to, że jego bratanek poślubi córkę Imperatora i stanie się nowym władcą Arrakis - do czego, jak wiemy, nigdy nie dojdzie.



Choć w gruncie rzeczy nie udało mu się zrobić zbyt wiele, wygląda na to, że ta inerpretacja Feyda-Rauthy zapadła widzom w pamięć - ci wypowiadają się na jej temat przeważnie w samych superlatywach. Sam Austin Butler udzielił kolejnego wywiadu, tym razem dla „Access Hollywood”, w którym zdradził, że na planie nowej „Diuny” zaimprowizował jedną ze scen, co zostało wcielone do ostatecznej wersji obrazu.



