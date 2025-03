Nie da się ukryć, że powyższa lista już teraz jest imponująca i nie zabrakło na niej kilku zaskoczeń. Cieszy, że jako pierwszy podczas trwającej godzinami prezentacji pojawił się Chris Hemsworth, bo nie było pewne, czy po „Thor: Miłość i grom” powróci do tej roli. Do tego do roli Bestii powróci Kelsey Grammer. Otwartym pozostaje zaś pytanie, jakie niespodzianki Marvel ma jeszcze w zanadrzu. Coś czuję, że w takim filmie jak „Avengers: Doomsday” bez kilku cameo się nie obejdzie!



Niewykluczone przy tym, że aktorzy, których na powyższej liście braknie, pojawią się dopiero w „Avengers: Secret Wars”, czyli kolejnym filmie będącym jednocześnie finałem Sagi Multiwersum. Najpewniej będzie rozgrywał się on w Pustce na Krańcu Czasu znanej z serialu „Loki” oraz filmu „Deadpool i Wolverine”. Spodziewamy się przy tym, że po jego premierze MCU doczeka się soft-rebootu, a na nowej Ziemi-616 dużą rolę będą odgrywali wreszcie X-Meni.