To już koniec Marvel Cinematic Universe. Czekałem na to od lat!

Ze względu na to, że TVA przestało realizować swoją misję i przestało unicestwiać powstające uniwersa, Temporalna Tkalnia została przeciążona i wybuchła. Co to oznacza? Wszystko wskazuje na to, że Marvel Cinematic Universe w formie, w jakiej je znamy, przestało właśnie istnieć. Do tej pory w ramach Świętej Chronologii istniała Ziemia-616 wraz z jej drobnymi rozgałęzieniami, ale multiwersum z prawdziwego zdarzenia w tym fikcyjnym świecie nie było.