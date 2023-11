Kim będą nowi Avengers? „The Marvels” wreszcie dało nam podpowiedź, a my mamy listę

Kate, chociaż ma już ponad 20 lat, zgodziła się niemal natychmiast dołączyć do Ms. Marvel, a dziewczyny już wiedzą, do kogo odezwą w następnej kolejności. Znamienne jest przy tym, że nie wymieniły Cassie Lang z nazwiska, bo pewnie mało kto z widzów by ją skojarzył, tylko mówiły o niej per „córka Ant-Mana”. Tak czy inaczej mamy tutaj już trzon nowej ekipy, która rozrośnie się niedługo o kolejne postaci „gotowe utrzymać na swoich barkach franczyzę przez kolejną dekadę”.