Wygląda na to, że do Maty dołączyła również Bambi, której zestaw pojawi się w McDonald's najprawdopodobniej lada chwila - widnieje on bowiem już w aplikacji restauracji i można podejrzeć, co będzie sygnowane ksywą Bambi. Na InstaStories raperki pojawiło się także krótkie nagranie opatrzone podpisem "post sponsorowany", na którym Michalina stoi w McDonaldzie przed kioskiem do zamówień.