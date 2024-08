To nie tak, że serial „Cały ten rap” okazał się jedną wielką pomyłką. Jest tu niemało dobra, dzięki któremu ostatecznie przedarłem się przez wszystkie sześć epizodów. Przede wszystkim ogrom artystów-prekursorów, spośród których część dosłownie budowała podwaliny gatunku w naszym kraju (m.in. wspomniany Peja, Vienio, Włodi, Ero, Sokół, Mes czy Peset). Inni wkroczyli na scenę już w XX w., ale można ich już nazwać młodszymi weteranami (Solar, Białas, Ryfa Ri), a jeszcze inni działają w branży krócej niż dekadę (Avi, Jan-Rapowanie, a nawet świeżaki - jak Bambi). To zaledwie wierzchołek góry lodowej - wymieniłem zaledwie garstkę spośród naprawdę pokaźnej grupy raperek i raperów. Do tego należy doliczyć producentów (DJ Decks, Kubi, DJ 600V) czy cenionych dziennikarzy (Bogna Świątkowska, Hieronim Wrona) - i szczęka bezwiednie opada.



Każda z tych osób w ten czy inny sposób współtworzy tę muzykę i kulturę - wnosi coś od siebie, wzbogaca, odświeża, rozwija, niezależnie od opinii części słuchaczy, którzy mogą burzyć się na nowe trendy lub, przeciwnie, negować wartość starego stylu. Serial zgrabnie podkreślił fakt, że rap rozwija się właściwie nieustannie, jego ramy są ciągle poszerzane (by ostatecznie całkiem zniknąć); style, brzmienia, metody wokalne, barsy, konwencje, to wszystko ciągle ewoluuje, stając się coraz bardziej różnorodne. Żaden inny gatunek muzyczny (i prawdopodobnie żadna dziedzina sztuki) nie przeistacza się w tak zawrotnym tempie, ulegając właściwie permanentnej autoaktualizacji. Kolejne odnogi rapu wyrastają z niego rok po roku, jednocześnie wcale nie zabierając miejsca oldschoolowi, który pozostaje nieśmiertelny - również w słuchawkach i sercach młodszych odbiorców. Dodajmy do tego wartość reporterską, a nawet historyczną gatunku, który - znowu jak żaden inny - rejestruje bieżące bolączki, problemy. To pełnoprawne, bezcenne archiwum kondycji społeczeństwa. I bardzo mnie cieszy, że twórcy serialu uwzględnili te i inne wartości rapu w swojej produkcji.



Niestety, rzesza świetnych gości i umiejętne wskazanie walorów tej muzyki to za mało, by kompetentnie i rzetelnie oddać jej sprawiedliwość.