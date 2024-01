Gelner po 8. latach w "Pytaniu na śniadanie". Nawiązał do starej TVP zadziornym tekstem

Ja to dzisiaj w ogóle jestem taki podekscytowany, żeby nie powiedzieć podniecony po prostu, że jestem tu u państwa w "Pytaniu na śniadanie", co jest niesamowitym doświadczeniem. Szczególnie po ośmiu latach mojej nieobecności tutaj. A przyszedłem jako szpieg i to jeszcze niemiecki i to z Trójmiasta. Dobrze, że nie nazywam się Donald - zdradził Gelner, nawiązując oczywiście do sytuacji politycznej oraz osoby Donalda Tuska. Prowadzący Katarzyna Cichopek oraz Maciej Kurzajewski byli zaskoczeni, a atmosfera w pewnym momencie zrobiła się dość gęsta.