Telefon fana trafił ją prosto w twarz. Kontuzjowana artystka przerwała swój koncert

Bebe Rexha w niedzielny wieczór wystąpiła w The Rooftop at Pier 17 w Nowym Jorku w ramach swojej trasy Best F'n Night Of My Life. Był to jej trzynasty przystanek na trasie i okazało się, że ta liczba rzeczywiście mogła okazać się dla niej pechowa. Nagranie zarejestrowało, że podczas wykonywania jednego z kawałków telefon wyrzucony przez jednego z fanów trafił piosenkarkę prosto w twarz. Wokalistka zgięła się wpół i zdezorientowana upadła na kolana. Bebe natychmiast otoczyli członkowie jej ekipy, a koncert musiał zostać przerwany.