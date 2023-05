Taylor Swift zagrała koncert w środku burzy. Skończyła o 2 w nocy

W dniu koncertu Taylor Swift, w ramach trasy The Eras Tour, Nashville nawiedziły potężne burze z piorunami i opady deszczu. Przysporzyło to zarówno organizatorom, jak i fanom sporo problemów, gdyż wszystko wskazywało na to, że długo wyczekiwany koncert może się nie odbyć. Kiedy na płytę stadionu spadł ulewny deszcz, a niebo rozświetlały błyskawice, organizatorzy koncertu zaalarmowali znajdujących się na stadionie fanów, by ci schowali się w zadaszonych częściach stadionu.