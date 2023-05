Ktoś próbuje zawłaszczyć słowo "BEJBA". Wyraz został zgłoszony jako znak towarowy

"Bejba", czyli pierwsze słowo, które pada w piosence "Solo", najpierw stało się tematem do kpin z wykonawczyni utworu, Blanki, która według wielu niesłusznie została wyłoniona w preselekcjach do tegorocznej Eurowizji, by reprezentować Polskę. Sporo było śmiechu, aż do momentu, gdy Blanka postanowiła, że z "bejby" zrobi swój atut. I tak też się stało - tak mocno akcentowała to słowo, że nie tylko wryło się to w głowę absolutnie wszystkich słuchaczy, ale także znalazło się na trenie jej sukienki, w której wystąpiła podczas jednej z imprez otwierających konkurs.