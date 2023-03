"Air" za chwilę trafi na ekrany kin. To opowieść o butach, a dokładnie o Nike Air, czyli marce sygnowanej twarzą Michaela Jordana. W filmie zobaczymy, jak to pracownik Nike próbuje namówić początkującego jeszcze koszykarza, aby reklamował nowy produkt. Za kamerą stanął Ben Affleck, którego zobaczymy również na ekranie. U jego boku wystąpił natomiast Matt Damon. Dzisiaj nie wiadomo czy widzów do kin przyciągnie bardziej temat produkcji, czy nazwiska pojawiających się w niej gwiazd.



Obecnie każdy zna tak Bena Afflecka, jak i Matta Damona, ale przecież nie zawsze tak było. Gwiazdorzy kumplują się od szkoły średniej i od tamtej pory wspierają się nawzajem i cieszą z sukcesów. Swego czasu dzielili również niedolę początkujących aktorów. Jak się okazuje, nie tylko razem mieszkali, ale też posiadali wspólne konto bankowe.



