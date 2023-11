To już nie miejsca, w których spotkasz "samotne serca". Dziś w biurach matrymonialnych miłości szukają nawet Zetki

Jak się okazuje, to faceci są bardziej konkretni w poszukiwaniach. Mężczyźni czasem idą na jedno, dwa spotkania, i już znajdują tę swoją właściwą osobę. Nie mają takiego zawahania, że no, ta dziewczyna jest fajna, ona mi odpowiada, ale może jeszcze poszukam. Jeżeli się dziewczyna podoba i jeżeli mają wspólne zainteresowania, jeżeli jest dobrze dobrana do tego pana, to w ogóle nie ma dyskusji - wyjaśnia właścicielka biura LoveZnajdźMiłość. Zdaniem Bambrowicz kobiety są bardziej wybredne. One są bardziej poszukujące, mają większe oczekiwania w kwestii wyglądu czy charakteru - podkreśla.



Kim są współczesne osoby szukające miłości w takiej formie? Według Małgorzaty Bambrowicz to ludzie wykształceni, mający dobrą sytuację materialną, satysfakcjonującą pracę i myślące na poważnie o relacji oraz założeniu rodziny. Bo jak podkreśla Bambrowicz, do niej nie przychodzą osoby szukające przelotnych miłostek, a poważnej relacji. Są również takie osoby, które z racji wykonywanego zawodu, nie mogą ujawnić swojego wizerunku w sieci, w związku z tym logowanie na aplikacjach randkowych nie wchodzi w grę. Klientami tego typu instytucji są również osoby pracujące w branży IT. Wśród moich klientów jest bardzo dużo osób z działów IT, ludzi, którzy zajmują się siecią na co dzień. Być może przez to właśnie, że tak dużo czasu spędzają w życiu online, tak tęsknią za kontaktem z drugim człowiekiem - mówi Małgorzata Bambrowicz.