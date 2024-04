Grałem gościnnie w tym serialu, a nawet wtedy, po zrobieniu jednego występu, wracają, by zorganizować kolejny. Zaproponowali mi kontrakt, a ja powiedziałem: „Nie”. To mnie wzmocniło. Był to wtedy koniec trzeciego sezonu i chcieli, żebym podpisał kontrakt na sześć miesięcy. Daliby mi trochę pieniędzy, co byłoby świetne, ponieważ to opłata za przetrzymanie. Jednak wiązałoby się to również z tym, że musiałbym chodzić do nich i prosić: „Czy mogę zrobić projekt Disneya?”, „Czy mogę zrobić to?”, „Czy mogę zrobić tamto?”. Bałem się, że odmówią. Nie wiedziałem też, jakie są ich intencje.

mówi Giancarlo Esposito