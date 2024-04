Takie wypowiedzi nie powinny mieć miejsca. Sydney Sweeney gasi hollywoodzką producentkę jak szluga

Jest taka aktorka, którą teraz wszyscy kochają: Sydney Sweeney. Nie rozumiem tego fenomenu. Obejrzałam sobie w samolocie jej film [„Tylko nie ty”], ponieważ byłam go ciekawa. Chciałem wiedzieć, kim jest ta dziewczyna i dlaczego wszyscy o niej mówią. No i obejrzałam ten film, który wcale się do oglądania nie nadaje. Przepraszam ludzi, którzy kochają tę… komedię romantyczną o ludziach, którzy się nienawidzą. (...) Poprosiłam moją klasę: wyjaśnijcie mi tę dziewczynę. Nie jest ładna, nie potrafi grać. Dlaczego niby jest taka seksowna? Nikt nie znał odpowiedzi. Ale potem spytałam: a gdybyście mogli nakręcić swój film dzięki jej występowi, zrobilibyście to? To bardzo trudne pytanie, ponieważ wszyscy chcemy, by nasz film mógł postać, a kto nie skorzystałby z zielonego światła od studia? Nikt, kogo znam. Twoim zadaniem jest nakręcenie filmu

- skomentowała drwiąco Baum.