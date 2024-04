Następnie wjechał na krytyków teatralnych. Gdy ci porównali jego kreację z granego na West Endzie „Long Day’s Journey Into night” do Logana Roya z „Sukcesji”, aktor nie wytrzymał. Stwierdził, że pisanie o tym porównaniu jest idiotyczne, bo to oczywista sprawa. Dodał, że większość krytyków to idioci, a krytyka teatralna jest w ruinie - a to wszystko dlatego, że uprawiający tę dyscyplinę ludzie „nie odrabiają pracy domowej”. W przeciwieństwie do dziennikarzy z dawnych lat. W międzyczasie zahaczył też o monarchię - zaznaczył, że należy ją pochować, bo jej utrzymywanie jest całkowicie nieopłacalne i nie ma sensu. „Mówią, że to tradycja, a ja mówię: pier*olić to, idźmy naprzód”.



Co zaś się tyczy „Napoleona” i Phoenixa...