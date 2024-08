"(Nie)Poradnik Turystyczny" będzie relacjonował podróż Blanki Lipińskiej oraz jej partnera, Pawła Baryły, i przyjaciela, Marcina Skury. Trio wyruszy do pięciu destynacji nie tylko po to, by je eksplorować, ale również, by rzucić wyzwanie utartym opiniom na ich temat. "Dzięki brutalnej szczerości i wyrazistym osobowościom, Blanka i jej kompani głęboko zaangażują widzów w lokalne atrakcje, ciekawostki i zwyczaje, z których każde z tych miejsc jest znane" - czytamy w oficjalnym opisie produkcji.