Jedną z kluczowych cech tego typu produkcji - zarówno w sferze realizacyjnej, jak i koncepcyjnej czy narracyjnej - jest luz, a tego tu na szczęście nie brakuje. Thompsonowie się nie spinają, nie pozują, nie próbują niczego udowodnić, nie porywają się z motyką na Słońce - wiedzą, że daleko im do najlepszych, a wobec tego po prostu bawią się tym, co mają, co czują i co potrafią. Są też świadomi najmocniejszych stron projektu i potrafią je dobrze wykorzystać - a jedną z nich jest talent Olivii Cooke, która kradnie cały show, balansując na granicy dramatu i zgrywy. Jej Pixie to niebywale charyzmatyczna postać, za którą poszłoby się w ogień - dlatego też nie dziwi mnie, że Frank i Harland byli gotowi to zrobić.



„Pixie” to pełna sprawnie napisanych, sarkastycznych dialogów gangsterska komedia w stylu tych z przełomu wieków - rozluźniająca, czarująca i sprawiająca sporo frajdy, głównie za sprawą wspomnianych barwnych, flirtujących z kryminałem postaci oraz gęstymi od chemii interakcji między nimi. Nierówna, nieco wtórna i momentami sięgająca po dość niezręczny humor, ale to wszystko bardzo łatwo jej wybaczyć.



Obejrzycie ją tutaj.