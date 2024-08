Amazon Prime Video: co obejrzeć w weekend? TOP 5 mocnych nowości

W tym tygodniu Amazon Prime Video ma tylko jedną oryginalną premierę. Ale za to jaką! "Loteria" to świetna komedia akcji. Humor zapewnia Awkwafina, a dobrą rozpierduchę sponsoruje John Cena. Ona przybywa do Los Angeles, aby spełnić marzenia o aktorstwie. Nie wie jednak, że z powodu kryzysu w mieście organizowana jest Wielka Loteria. Mieszkańcy mogą bez konsekwencji zabić jej zwycięzcę przed zachodem słońca i przejąć całą wygraną. Kiedy w jej ręce wpada "szczęśliwy kupon", jedyną szansą na ratunek okazuje się on - ochroniarz z nieprzepracowaną traumą. Jest szybko, śmiesznie i widowiskowo. Na weekend w sam raz.