Nowa komedia akcji Amazona jest głupia jak wiara w wygraną w totka. Ubawiłem się przednio

"Loteria" to bezceremonialna rozrywka, w której wszystko co Feig ma nam do powiedzenia, mówi za pomocą gatunkowych atrakcji. Akcja pędzi na złamanie karku od jednej rozpierduchy do drugiej. Czasu na złapanie oddechu zbytnio nie ma, bo jak nie świetnie wyszkoleni karatecy, to motocykliści z koktajlami Mołotowa gdzieś się ciągle na bohaterkę czają. Nawet policjanci, zamiast służyć i bronić, wolą głuszyć i okradać. Zabójcze tempo nie prowadzi do tego, że film szybko wyprztykuje się ze wszystkich asów chowanych w rękawie. Od początku do samego końca okazuje się ostrą jazdą bez trzymanki. Swoją energię czerpie z kolorytu Los Angeles. Ze swoim muzeum figur woskowych, kulturą filmową i wąskimi zakamarkami miasto staje się pełnoprawnym bohaterem. Zmienia się w arenę kolejnych walk z udziałem lokalnych osobliwości - od pazernych wynajmujących na Airbnb po starsze panie kleptomanki.