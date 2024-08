Amazon skasował jeden z najlepiej ocenianych seriali tego roku. Widzowie go uwielbiali

"Moja Lady Jane" to najnowsza produkcja Amazon Prime Video stworzona przez Gemmę Burgess, która śledzi losy członków rodziny królewskiej Anglii z dynastii Tudorów. Ich losy mijają się jednak z historią, którą dobrze znamy, mianowicie: Edward (Jordan Peters), czyli syn króla Henryka VIII, wcale nie umiera na gruźlicę, a Lady Jane Grey (Emily Bader) wraz z mężem Guildfordem (Edward Bluemel) szczęśliwie unikają egzekucji. W konsekwencji błyskotliwa Jane nieoczekiwanie zasiada na tronie Anglii, co czyni ją tym samym celem złoczyńców, którzy dążą do zdobycia jej korony oraz głowy. To opowieść o damie w opałach, która sama z tych opałów musi się wydostać i to na jej barkach spoczywa uratowanie całego królestwa.