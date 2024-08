Odjechana komedia akcji porwała użytkowników Amazona. Nie mogą się oderwać od tej nowości

Nawet dokument o polskim influencerze, który w zeszłym tygodniu bił rekordy popularności w zestawieniu, musiał uznać wyższość "Loterii". Ba! "Budda. Dzieciak '98" spadł gdzieś w otchłań zestawienia najchętniej oglądanych tytułów na liście najchętniej oglądanych tytułów na Amazon Prime Video. Zajmuje obecnie jej szóstą pozycję. Wyprzedziło go całkiem wiele produkcji, bo użytkownicy platformy ponownie zwrócili się w stronę filmu wojennego Guya Ritchiego "Ministerstwo niebezpiecznych drani", wciąż zachwycają się osadzonym w starożytnym Rzymie "Those About to Die" czy najnowszym sezonem "The Boys". Zakochali się też w morderczej lalce.



"M3GAN" niedawno wpadła na Amazon Prime Video i szybko zyskała całkiem spore grono widzów. Nic dziwnego. Pomimo kategorii wiekowej PG-13 to jeden z najlepszych horrorów zeszłego roku. Tytułowa lalka podbija więc serca użytkowników platformy swoimi morderczymi zdolnościami i... tiktokowym tańcem. Tak, przed jednym zabójstwem całkiem nieźle się porusza w rytm skocznej muzyki, dzięki czemu film jeszcze przed swoją premierą stał się viralem.