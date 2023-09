Chciał wszystkich rozbawić, ale sam był smutny. Obejrzałam dokument o Bohdanie Smoleniu

Mój ojciec wiedział, że chce ludzi rozśmieszać. Chce ludziom dać dobry żart, żeby się czuli dobrze i żeby się śmiali - mówi w filmie Maciej Smoleń, jeden z trzech synów gwiazdora. A skoro mowa o żartach, tych nie zabrakło w dokumencie. Twórcy zadbali o to, aby wpleść fragmenty najpopularniejszych skeczy i żartów Smolenia, z których publiczność zaśmiewała się do rozpuku. Może dlatego, że często były to dowcipy wbijające szpilę ówczesnej władzy, komentujące prześmiewczo i dosadnie rzeczywistość PRL, za co zresztą usiłowano cenzurować Smolenia.