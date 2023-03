Choć "Siedem życzeń" kręcony był w latach 80. to pamięta go wiele pokoleń. Serial wiele razy emitowany był na antenie TVP i doczekał się miana kultowego. Siedem życzeń« to współczesna baśń oparta na odwiecznej bajkowej zasadzie – co pomyślisz, to się stanie. Bohater staje przed możliwością zrealizowania dowolnych siedmiu życzeń i tylko od niego samego zależy, czy wybierze dobrze, czy źle. »Siedem życzeń« to siedem doświadczeń, dzięki którym bohater uczy się i doskonali, a wraz z nim powinni się uczyć także widzowie - pisał przed laty scenarzysta Maciej Zembaty. Główny bohater serialu, Darek Tarkowski, grany przez Daniela Kozakiewicza ratuje na podwórku kota, gnębionego przez chuliganów. W zamian za pomoc niezwykłe zwierzę - kot Rademenes, spełnia tytułowe siedem życzeń Dariusza. Kultowy stał się nie tylko serial, ale również i czołówkowa piosenka w wykonaniu grupy "Wanda i Banda". Warto też wspomnieć kultowe słowa: Hator, Hator, hator, wypowiadane przez kota w chwili spełniania życzenia Darka.