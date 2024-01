Bonus RPK na wolności. Robi koncert z okazji zakończenia odsiadki

Bonus RPK został skazany na ponad pięć lat pozbawienia wolności i ok. 500 tys. zł grzywny za rzekomy handel narkotykami w latach 2008-2010. "Dali mi rok na spłatę. Rata wychodzi prawie 40 tys. miesięcznie" - żalił się muzyk. W zmianie wyroku nie pomogły liczne akcje: wizyty w telewizji, apel do prezydenta czy zjednoczenie się całego środowiska w akcji #MuremZaBonusem. Raper do dziś nie przyznał się do winy, zresztą wokół całej sprawy węszono dziwne nieprawidłowości. Fundamentem na którym oparto proces były zeznania małych świadków koronnych - Bonus podkreślał, że są to ludzie niewiarygodni. Ponoć jeden z nich przyznał się kiedyś do składania fałszywych zeznań, drugi to jego wróg z dzieciństwa, a zeznania trzeciego były zupełnie niewiarygodne.