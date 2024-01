Kayah po 23 latach odchodzi ze swojej własnej wytwórni

Jednocześnie wskazuję i liczę na to, iż Pan Tomasz Grewiński doprowadzi do profesjonalnej realizacji koncertów i innych działań, na które Pan Tomasz zawarł już umowy oraz wyrażam moją gotowość do realizacji tych koncertów i działań na uzgodnionych już zasadach. Odnośnie mojej współpracy z Panem Tomaszem Grewuńskim wydane zostanie oddzielne oświadczenie

- podsumowała.