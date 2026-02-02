REKLAMA
The Last of Us skończy się wcześniej. Niedługo wielkie pożegnanie z serialem

"The Last of Us" to jeden z największych serialowych hitów ostatnich lat. Zaadaptowanie gry o tym samym tytule okazało się strzałem w dziesiątkę. Wszystko co dobre, musi się jednak kiedyś skończyć - wszystko wskazuje na to, że w przypadku tej produkcji koniec jest już bliski.

Od 2023 stałym bywalcem HBO Max, ale przede wszystkim zbiorowej świadomości fanów popkultury, jest "The Last of Us" - stworzony przez Craiga Mazina oraz Neila Druckmanna serial na bazie gry, której drugi z wymienionych był scenarzystą i reżyserem. Dwa dotychczasowe sezony bardzo emocjonowały odbiorców. Jaka jest przyszłość tej produkcji? Zdaje się, że wiemy już na ten temat więcej.

The Last of Us 3 wisienką na torcie? Szef HBO zabiera głos

Drugi sezon "The Last of Us" kończy się wyczekiwaną konfrontacją Ellie (Bella Ramsey) oraz Abby (Kaitlyn Dever). Podczas, gdy przez większość odcinków obserwowaliśmy drogę zemsty tej pierwszej bohaterki, w trzecim sezonie fabuła ma się skupić mocno na jej perspektywie. W ostatnich miesiącach jedną z poważniejszych decyzji kreatywnych okazało się dość niespodziewane odejście Neila Druckmanna z projektu. Zdecydował się on wycofać z zaangażowania w serial, by całkowicie skupić się na Naughty Dog oraz grach związanych z tą firmą. To nie jedyne odejście - postać Manny'ego zostaje zrecastowana, bowiem wcielający się w niego Danny Ramirez zdecydował się opuścić projekt, prawdopodobnie ze względu na konflikt w harmonogramach.

Zanim Druckmann odszedł, twórcy "The Last of Us" wypowiadali się na temat kontynuowania serialu twierdząc, że optymalnym rozwiązaniem byłoby stworzenie czterech sezonów. Wygląda jednak na to, że ta wersja nie jest już aktualna. Casey Bloys, szef HBO, został zapytany w wywiadzie dla Deadline o to, czy może potwierdzić, że nadchodzący sezon produkcji będzie ostatnim. Choć nie odpowiedział na to pytanie w sposób kategoryczny, łatwo się skłonić ku temu, że rzeczywiście 3. sezon "The Last of Us" będzie finałowym:

Wygląda na to, że tak, ale w takich decyzjach ufamy showrunnerom. Możecie ich więc zapytać.

Powstaje zatem pytanie, co się stało, że "The Last of Us" prawdopodobnie skończy się na trzecim sezonie? Czy przyczyniło się do tego odejście jednego z twórców? Te i inne pytania zapewne będą się mnożyć, a nam pozostaje czekać na więcej informacji w sprawie - start prac nad 3. sezonem zaplanowany jest na luty 2026 roku, a sam serial - na 2027 rok. Jedno jest pewne: o "The Last of Us" było, jest i jeszcze długo będzie głośno.

Więcej o HBO Max poczytasz na Spider's Web:

