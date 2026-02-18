To fantasy na HBO Max staje się coraz lepsze. Fani zaciskają zęby

Ładowanie...

"Pozostawieni" zabierają nas do świata, w którym w tajemniczych okolicznościach znika 2 proc. populacji. Po trzech latach od tego wydarzenia mieszkańcy Mapelton wciąż próbują pogodzić się z zaistniałą sytuacją. Trudno im jednak powrócić do normalnego życia. Po prostu nie potrafią dojść do siebie po tak niecodziennym zdarzeniu. Ich zmagania już od dawna wzbudzają wiele emocji. Mówimy przecież o serialu HBO oryginalne emitowanym w latach 2014-2017.



Choć od zakończenia "Pozostawionych" minęło już sporo lat, wciąż wzbudzają oni spore emocje. O tym serialu fantasy ciągle się mówi. W mediach społecznościowych widzowie ciągle produkcję zachwalają. Czasami dlatego że właśnie obejrzeli ją po raz kolejny, czasami po prostu wspominają ją z nostalgiczną łezką w oku. Nie są jednak bezkrytyczni. Mają tytułowi sporo do zarzucenia. Szczególnie jeśli chodzi o pierwsze odcinki.

"POZOSTAWIONYCH" OBEJRZYSZ NA: POZOSTAWIENI HBO Max

Pozostawieni - opinie o serialu fantasy na HBO Max

Fani dostrzegają niedociągnięcia 1. sezonu "Pozostawionych". Nie przepadają za nim. Sami przyznają, że to takie "meh". Ale już 2. odsłona... Według wpisów w mediach społecznościowych serial fantasy na HBO Max rozkręca się. I to bardzo. Jego kontynuacja to jedna z najlepszych rzeczy w historii telewizji. Mnóstwo osób się pod taką opinią podpisuje.

Co? 2. sezon "Pozostawionych to jeden z najlepszych sezonów w historii telewizji. Ostatni, 3. sezon jest nierówny, ale ma wspaniałe zakończenie



1. sezon jest przyzwoity, 2. sezon to jeden z najlepszych sezonów w historii, a sezon 3. jest bardzo mocny



"Pozostawieni" są tacy dziwni i wspaniali. Bardzo niedoceniony serial - czytamy na X (dawny Twitter).

Po powyższych wpisach wydaje się, że dostępny na HBO Max serial fantasy, który początkowo trzeba oglądać z zaciśniętymi zębami. Po prostu się przemęczyć. Bo potem "Pozostawieni" przynoszą mnóstwo satysfakcji. Jeśli jeszcze nie sprawdziliście, czy tak rzeczywiście jest, może czas to zmienić?

Rafał Christ 18.02.2026 12:28

