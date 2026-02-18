REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

To fantasy na HBO Max staje się coraz lepsze. Fani zaciskają zęby

Ten serial fantasy na HBO Max wciąga użytkowników dopiero z czasem. Sami przyznają, że początkowo trochę ich męczył. Potem jednak wynagrodził im to z nawiązką. Według widzów w mediach społecznościowych "Pozostawieni" świetnie się rozwijają.

Rafał Christ
pozostawieni fantasy hbo max opinie co obejrzeć
REKLAMA

"Pozostawieni" zabierają nas do świata, w którym w tajemniczych okolicznościach znika 2 proc. populacji. Po trzech latach od tego wydarzenia mieszkańcy Mapelton wciąż próbują pogodzić się z zaistniałą sytuacją. Trudno im jednak powrócić do normalnego życia. Po prostu nie potrafią dojść do siebie po tak niecodziennym zdarzeniu. Ich zmagania już od dawna wzbudzają wiele emocji. Mówimy przecież o serialu HBO oryginalne emitowanym w latach 2014-2017.

Choć od zakończenia "Pozostawionych" minęło już sporo lat, wciąż wzbudzają oni spore emocje. O tym serialu fantasy ciągle się mówi. W mediach społecznościowych widzowie ciągle produkcję zachwalają. Czasami dlatego że właśnie obejrzeli ją po raz kolejny, czasami po prostu wspominają ją z nostalgiczną łezką w oku. Nie są jednak bezkrytyczni. Mają tytułowi sporo do zarzucenia. Szczególnie jeśli chodzi o pierwsze odcinki.

"POZOSTAWIONYCH" OBEJRZYSZ NA:
HBO Max
POZOSTAWIENI
HBO Max
REKLAMA

Pozostawieni - opinie o serialu fantasy na HBO Max

Fani dostrzegają niedociągnięcia 1. sezonu "Pozostawionych". Nie przepadają za nim. Sami przyznają, że to takie "meh". Ale już 2. odsłona... Według wpisów w mediach społecznościowych serial fantasy na HBO Max rozkręca się. I to bardzo. Jego kontynuacja to jedna z najlepszych rzeczy w historii telewizji. Mnóstwo osób się pod taką opinią podpisuje.

Co? 2. sezon "Pozostawionych to jeden z najlepszych sezonów w historii telewizji. Ostatni, 3. sezon jest nierówny, ale ma wspaniałe zakończenie

1. sezon jest przyzwoity, 2. sezon to jeden z najlepszych sezonów w historii, a sezon 3. jest bardzo mocny

"Pozostawieni" są tacy dziwni i wspaniali. Bardzo niedoceniony serial

- czytamy na X (dawny Twitter).

Po powyższych wpisach wydaje się, że dostępny na HBO Max serial fantasy, który początkowo trzeba oglądać z zaciśniętymi zębami. Po prostu się przemęczyć. Bo potem "Pozostawieni" przynoszą mnóstwo satysfakcji. Jeśli jeszcze nie sprawdziliście, czy tak rzeczywiście jest, może czas to zmienić?

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Więcej o HBO Max poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
18.02.2026 12:28
Tagi: Co obejrzeć?FantasyHBO Max
Najnowsze
10:48
Daniel Radcliffe mówi wprost: trzeba chronić aktorów z serialu Harry Potter
Aktualizacja: 2026-02-18T10:48:02+01:00
10:28
Światłowód do VOD. Jaki wybrać i ile to właściwie kosztuje?
Aktualizacja: 2026-02-18T10:28:14+01:00
10:11
Hail Mary to potwór. Ujawniono czas trwania nowego science fiction
Aktualizacja: 2026-02-18T10:11:12+01:00
8:58
Prequel Stranger Things narobi kłopotów. Netflix tego nie przemyślał
Aktualizacja: 2026-02-18T08:58:36+01:00
19:40
Kryminał Netfliksa już wcześniej był bardzo brutalny. Teraz jest za ostry
Aktualizacja: 2026-02-17T19:40:00+01:00
18:39
Ten serial wojenny katapultuje widzów w niebo. Ciągle do niego wracają
Aktualizacja: 2026-02-17T18:39:21+01:00
17:33
Rebelia Blackfyre’ów. Dlaczego to tak ważne w Rycerzu Siedmiu Królestw?
Aktualizacja: 2026-02-17T17:33:00+01:00
15:49
Żulczyk broni Taco Hemingwaya: "Czegoś tu nie łapię"
Aktualizacja: 2026-02-17T15:49:17+01:00
14:57
Kiedy Piep*zyć Mickiewicza 3 trafi na Netfliksa? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2026-02-17T14:57:38+01:00
14:23
Wnuk bohaterki Ołowianych dzieci krytykuje serial. Staje w obronie babci
Aktualizacja: 2026-02-17T14:23:15+01:00
13:24
Uwielbiana seria w końcu na Netfliksie. To definicja nostalgii
Aktualizacja: 2026-02-17T13:24:21+01:00
12:55
Masz dość grzecznego kina? Te filmy doprowadzą cię do ekstazy w kinie
Aktualizacja: 2026-02-17T12:55:44+01:00
11:49
Pomoc domowa z nową datą premiery w streamingu. Gdzie obejrzeć thriller online?
Aktualizacja: 2026-02-17T11:49:39+01:00
10:28
Zamachowski kradnie drugi plan w Ołowianych dzieciach. Najlepsza rola od dawna
Aktualizacja: 2026-02-17T10:28:39+01:00
9:22
Nowy Spider-Man będzie zupełnie inny. Więcej przeciwników, Pajączek wytrzyma
Aktualizacja: 2026-02-17T09:22:39+01:00
9:05
Kultowy horror Stephena Kinga leci na Prime Video. Autor to mistrz serialowej grozy
Aktualizacja: 2026-02-17T09:05:31+01:00
19:49
Robert Duvall nie żyje. Legendarny aktor miał 95 lat
Aktualizacja: 2026-02-16T19:49:09+01:00
19:03
Okłamali was. Crime 101 nie jest drugą Gorączką
Aktualizacja: 2026-02-16T19:03:19+01:00
18:59
Kultowa seria horrorów opanowała HBO Max. Czegoś takiego jeszcze nie było
Aktualizacja: 2026-02-16T18:59:18+01:00
18:40
Tragedia podczas zdjęć do serialu Apple TV. Nie żyje producentka
Aktualizacja: 2026-02-16T18:40:58+01:00
17:22
Gwiazdor Stranger Things zbeształ teorię fanów. "Już nas nie potrzebujecie"
Aktualizacja: 2026-02-16T17:22:03+01:00
16:04
7 błędów Ołowianych dzieci. Autorka książki je wypunktowała
Aktualizacja: 2026-02-16T16:04:00+01:00
15:01
Tragiczny finał Sądu Siedmiu w Rycerzu Siedmiu Królestw. Kto zginął?
Aktualizacja: 2026-02-16T15:01:10+01:00
14:21
Kiedy nowe odcinki Rodzinki.pl? Nie pozbierałam się jeszcze po ostatnim sezonie
Aktualizacja: 2026-02-16T14:21:30+01:00
13:10
Doda jak Taylor Swift. Ceny biletów na jej koncert to nie żart
Aktualizacja: 2026-02-16T13:10:35+01:00
13:07
Technologia w podpasce - nie wierzysz? Zobacz, jak Procter & Gamble zmienia reguły gry w codziennej higienie
Aktualizacja: 2026-02-16T13:07:00+01:00
12:43
Joe odwiedza uniwerki na Netfliksie. Ja potrzebuję spa dla oczu
Aktualizacja: 2026-02-16T12:43:36+01:00
11:24
Zostań Rycerzem Siedmiu Królestw - konkurs. Wygraj projektory Samsunga
Aktualizacja: 2026-02-16T11:24:51+01:00
10:21
Wichrowe Wzgórza nie są tak złe, jak próbują wam wmówić. Serio
Aktualizacja: 2026-02-16T10:21:52+01:00
10:06
Paramount atakuje. Netflix nie może spać spokojnie
Aktualizacja: 2026-02-16T10:06:33+01:00
9:06
Użytkownicy Netfliksa włączają nowy dreszczowiec i łykają go na raz
Aktualizacja: 2026-02-16T09:06:46+01:00
15:03
Netflix nadrabia zaległości. Prequel Yellowstone już dostępny
Aktualizacja: 2026-02-15T15:03:00+01:00
14:05
Widzowie już wiedzą, która platforma zamiecie konkurencję w 2026 roku
Aktualizacja: 2026-02-15T14:05:00+01:00
13:02
Wielki reżyser znów w formie. Obejrzałem La Grazia i jestem zachwycony
Aktualizacja: 2026-02-15T13:02:00+01:00
12:16
Netflix cichaczem wrzucił obłędny film. To trzeba obejrzeć
Aktualizacja: 2026-02-15T12:16:00+01:00
12:05
Callum Turner zapytany o rolę Jamesa Bonda. Czy tylko ja widzę ten uśmiech?
Aktualizacja: 2026-02-15T12:05:45+01:00
11:55
Nowy kryminał podbija Prime Video. Szybko przebił konkurencję
Aktualizacja: 2026-02-15T11:55:00+01:00
11:38
Seriale, na które trzeba czekać. Długie przerwy między sezonami to już norma
Aktualizacja: 2026-02-15T11:38:37+01:00
11:37
Ten film wojenny Netflksa wbije was w ziemię. Szykujcie chusteczki
Aktualizacja: 2026-02-15T11:37:44+01:00
12:57
Aniołki Charliego wracają. Trwają prace nad nowym filmem
Aktualizacja: 2026-02-14T12:57:12+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA