Netflix łamie etykietę, żeby ten serial był hitem. Nie obejrzycie nic innego

Pomimo mrozów na zewnątrz, na Netfliksie zrobiło się gorąco. Wszystko przez ostatnie premiery. Dostaliśmy nie tylko hiszpańskie "Zatrzymać pożar", ale też mogliśmy poznać dalszy ciąg losów "Nocnego agenta". Jeden z największych hitów platformy wszech czasów powrócił z 3. sezonem w miniony czwartek. Fani od razu się na niego rzucili, nie zapominając jednak o polskich "Ołowianych dzieciach". Tak, luty obfituje w głośne premiery. Ale teraz serwis zwalnia tempo.



Przyzwyczailiśmy się już, że co tydzień na Netfliksa wpada więcej filmów i seriali niż podpowiadałby zdrowy rozsądek. Od tej reguły są wyjątki. Jeden z nich nadchodzi w najbliższych dniach. Bo platforma od dłuższego czasu ogranicza liczbę nowości, gdy szykuje się do premiery kontynuacji swoich największych hitów. Przy "Nocnym agencie" niespecjalnie się tego trzymała, ale "Bridgertonowie" to już inna liga.

Netflix - co obejrzeć?

"Bridgertonowie" wrócili z 4. sezonem na Netfliksa niedawno. Pod koniec stycznia dostaliśmy pierwszą paczkę nowych odcinków serialu. To też już taktyka wielokrotnie przez platformę przećwiczona. Serwis lubi dzielić swoje hity na części, które wypuszcza z krótszymi lub dłuższymi przerwami. Użytkowników mocno to denerwuje, bo przecież nie tak się z usługą umawialiśmy.

Netflix zasłynął nie tylko tym, że ostatecznie wyrwał nas spod ramówki telewizyjnej. Pozwolił nam też zapoznawać się ze swoimi serialami w całości. Wszystkimi odcinkami na raz. To była rewolucja, która pozwoliła rozpowszechnić się zajwisku binge-watchingu. To była wygoda, więc szybko się do tego przyzwyczailiśmy. Ale teraz... teraz platforma odchodzi od swoich dawnych zwyczajów. Ludzie w sieci często narzekają więc, że nie po to płacą za subskrypcję, żeby ulubione tytuły oglądać w kawałkach.

Mają oczywiście sporo racji, ale nie zmienia to faktu, że dzięki takiej strategii Netflix ma dwa (lub czasami nawet więcej) hity zamiast jednego. Nie mamy wpływu na formę emisji seriali platformy, więc po narzekaniu w sieci i tak tłumnie siadamy do nowych odcinków podzielonych produkcji. Dobrze, że zazwyczaj nie trzeba na nie długo czekać. Bo 2. część 4. sezonu "Bridgertonów" dostajemy niecały miesiąc po premierze poprzednich epizodów.

2. część 4. sezonu "Bridgertonów" zadebiutuje na Netfliksie już w przyszły czwartek, 26 lutego. Jeśli jesteście na bieżąco z premierami platformy, możecie spokojnie czekać te parę dni. Praktycznie żadnych innych premier nie dostaniemy. W najbliższym czasie serwis wypuszcza tylko dwa inne tytuły. I nie są to produkcje, na które czekalibyśmy z zapartym tchem.

Dwa dni przed nowymi odcinkami "Bridgertonów" na Netfliksie pojawi się "Prodigal Daughter" - nowy stand-up Taylor Tomlinson. A potem dołączy do niego "Chłopak z Kacken". A to już niemiecki serial komediowy o raperze, który wraca do rodzinnego miasta na pogrzeb matki. Nieoczekiwanie musi połączyć marzenia o karierze z opieką nad nastoletnim synem. O istnieniu potomka oczywiście nie miał wcześniej zielonego pojęcia.

Jeśli więc chodzi o nowości, w przyszłym tygodniu będziemy mieli wybór między 2. częścią 4. sezonu "Bridgertonów" i "Chłopakiem z Kacken", który tego samego dnia zadebiutuje na Netfliksie. Chyba wiadomo na co wszyscy postawimy, nie?

Rafał Christ 22.02.2026 08:01

