Kiedy premiera 5. sezonu The Boys? To już koniec

Ładowanie...

Choć sam uczciwie nie mogę nazwać się wielkim fanem "The Boys", nie ma co owijać w bawełnę - to jeden z najważniejszych seriali tej dekady, który wniósł spory powiew świeżości i pomysłowości do superbohaterskiego gatunku. Twórcą tej produkcji jest Eric Kripke, a w 2023 doczekała się ona nawet spin-offu w postaci "Gen V".

REKLAMA

The Boys - kiedy 5. sezon? To będzie wielkie pożegnanie

Ostatni odcinek 4. sezonu trafił do Prime Video w lipcu 2024. Na szczęście okazało się, że fani serialu nie muszą ekstremalnie długo czekać na premierę wielkiego finału - po nieco ponad 1,5 roku Homelander i spółka powracają, by ostatni raz podbić serca widzów.

5. sezon "The Boys" zadebiutuje 8 kwietnia - wówczas na wspomnianą platformę trafią dwa pierwsze epizody. Kolejne będą wychodzić pojedynczo, w ramach cotygodniowego cyklu. Historyczny, ostatni odcinek serialu, widzowie będą mogli zobaczyć 20 maja 2026 r.

Oto oficjalny opis 5. sezonu "The Boys":

Świat Ojczyznosława jest całkowicie podporządkowany jego kaprysom. Hughie, Cycuś Glancuś i Francuzik są uwięzieni w "Obozie Wolności". Annie z trudem stawia opór przytłaczającej sile Superbohaterów. Kimiko nigdzie nie widać. Ale kiedy Billy pojawia się ponownie, gotowy użyć wirusa, który zmiecie wszystkich Superbohaterów z mapy, uruchamia ciąg wydarzeń, które na zawsze zmienią świat i wszystkich jego mieszkańców.

The Boys - obsada 5. sezonu

Jensen Ackles jako Soldier Boy

jako Soldier Boy Anthony Starr jako Homelander

jako Homelander Jack Quaid jako Hughie

jako Hughie Laz Alonso jako M.M.

jako M.M. Tomer Capone jako Serge

jako Serge Erin Moriarty jako Starlight

jako Starlight Karen Fukuhara jako Kimiko Miyashiro

jako Kimiko Miyashiro Karl Urban jako Billy Butcher

jako Billy Butcher Jeffrey Dean Morgan jako Joe Kessler

jako Joe Kessler Giancarlo Esposito jako Stan Edgar

jako Stan Edgar David Andrews jako prezydent Calhoun

jako prezydent Calhoun Rosemarie DeWitt jako Daphne

jako Daphne Jaz Sinclair jako Marie Moreau

jako Marie Moreau Lizze Broadway jako Emma Meyer

jako Emma Meyer Maddie Phillips jako Cate Dunlap

jako Cate Dunlap Asa Germann jako Sam Riordan

jako Sam Riordan Mason Dye jako Bombsight

jako Bombsight Daveed Diggs

Jared Padalecki

Seth Rogen

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Więcej o produkcjach Prime Video przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 21.02.2026 05:44

Ładowanie...