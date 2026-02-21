Kiedy premiera 5. sezonu The Boys? To już koniec
Wielki serial zasłużył na wielki finał. "The Boys", niewątpliwy współczesny, popkulturowy fenomen, dobiega końca w postaci ostatniego, 5. sezonu. Sprawdzamy, kiedy nastąpi pożegnanie z jego bohaterami.
Choć sam uczciwie nie mogę nazwać się wielkim fanem "The Boys", nie ma co owijać w bawełnę - to jeden z najważniejszych seriali tej dekady, który wniósł spory powiew świeżości i pomysłowości do superbohaterskiego gatunku. Twórcą tej produkcji jest Eric Kripke, a w 2023 doczekała się ona nawet spin-offu w postaci "Gen V".
The Boys - kiedy 5. sezon? To będzie wielkie pożegnanie
Ostatni odcinek 4. sezonu trafił do Prime Video w lipcu 2024. Na szczęście okazało się, że fani serialu nie muszą ekstremalnie długo czekać na premierę wielkiego finału - po nieco ponad 1,5 roku Homelander i spółka powracają, by ostatni raz podbić serca widzów.
5. sezon "The Boys" zadebiutuje 8 kwietnia - wówczas na wspomnianą platformę trafią dwa pierwsze epizody. Kolejne będą wychodzić pojedynczo, w ramach cotygodniowego cyklu. Historyczny, ostatni odcinek serialu, widzowie będą mogli zobaczyć 20 maja 2026 r.
Oto oficjalny opis 5. sezonu "The Boys":
Świat Ojczyznosława jest całkowicie podporządkowany jego kaprysom. Hughie, Cycuś Glancuś i Francuzik są uwięzieni w "Obozie Wolności". Annie z trudem stawia opór przytłaczającej sile Superbohaterów. Kimiko nigdzie nie widać. Ale kiedy Billy pojawia się ponownie, gotowy użyć wirusa, który zmiecie wszystkich Superbohaterów z mapy, uruchamia ciąg wydarzeń, które na zawsze zmienią świat i wszystkich jego mieszkańców.
The Boys - obsada 5. sezonu
- Jensen Ackles jako Soldier Boy
- Anthony Starr jako Homelander
- Jack Quaid jako Hughie
- Laz Alonso jako M.M.
- Tomer Capone jako Serge
- Erin Moriarty jako Starlight
- Karen Fukuhara jako Kimiko Miyashiro
- Karl Urban jako Billy Butcher
- Jeffrey Dean Morgan jako Joe Kessler
- Giancarlo Esposito jako Stan Edgar
- David Andrews jako prezydent Calhoun
- Rosemarie DeWitt jako Daphne
- Jaz Sinclair jako Marie Moreau
- Lizze Broadway jako Emma Meyer
- Maddie Phillips jako Cate Dunlap
- Asa Germann jako Sam Riordan
- Mason Dye jako Bombsight
- Daveed Diggs
- Jared Padalecki
- Seth Rogen
