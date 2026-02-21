REKLAMA
Kiedy premiera 5. sezonu The Boys? To już koniec

Wielki serial zasłużył na wielki finał. "The Boys", niewątpliwy współczesny, popkulturowy fenomen, dobiega końca w postaci ostatniego, 5. sezonu. Sprawdzamy, kiedy nastąpi pożegnanie z jego bohaterami.

Adam Kudyba
the boys 5 sezon
Choć sam uczciwie nie mogę nazwać się wielkim fanem "The Boys", nie ma co owijać w bawełnę - to jeden z najważniejszych seriali tej dekady, który wniósł spory powiew świeżości i pomysłowości do superbohaterskiego gatunku. Twórcą tej produkcji jest Eric Kripke, a w 2023 doczekała się ona nawet spin-offu w postaci "Gen V".

The Boys - kiedy 5. sezon? To będzie wielkie pożegnanie

Ostatni odcinek 4. sezonu trafił do Prime Video w lipcu 2024. Na szczęście okazało się, że fani serialu nie muszą ekstremalnie długo czekać na premierę wielkiego finału - po nieco ponad 1,5 roku Homelander i spółka powracają, by ostatni raz podbić serca widzów.

5. sezon "The Boys" zadebiutuje 8 kwietnia - wówczas na wspomnianą platformę trafią dwa pierwsze epizody. Kolejne będą wychodzić pojedynczo, w ramach cotygodniowego cyklu. Historyczny, ostatni odcinek serialu, widzowie będą mogli zobaczyć 20 maja 2026 r. 

Oto oficjalny opis 5. sezonu "The Boys":

Świat Ojczyznosława jest całkowicie podporządkowany jego kaprysom. Hughie, Cycuś Glancuś i Francuzik są uwięzieni w "Obozie Wolności". Annie z trudem stawia opór przytłaczającej sile Superbohaterów. Kimiko nigdzie nie widać. Ale kiedy Billy pojawia się ponownie, gotowy użyć wirusa, który zmiecie wszystkich Superbohaterów z mapy, uruchamia ciąg wydarzeń, które na zawsze zmienią świat i wszystkich jego mieszkańców.

The Boys - obsada 5. sezonu

  • Jensen Ackles jako Soldier Boy
  • Anthony Starr jako Homelander
  • Jack Quaid jako Hughie
  • Laz Alonso jako M.M.
  • Tomer Capone jako Serge
  • Erin Moriarty jako Starlight
  • Karen Fukuhara jako Kimiko Miyashiro
  • Karl Urban jako Billy Butcher
  • Jeffrey Dean Morgan jako Joe Kessler
  • Giancarlo Esposito jako Stan Edgar
  • David Andrews jako prezydent Calhoun
  • Rosemarie DeWitt jako Daphne
  • Jaz Sinclair jako Marie Moreau
  • Lizze Broadway jako Emma Meyer
  • Maddie Phillips jako Cate Dunlap
  • Asa Germann jako Sam Riordan
  • Mason Dye jako Bombsight
  • Daveed Diggs
  • Jared Padalecki
  • Seth Rogen
Więcej o produkcjach Prime Video przeczytacie na Spider's Web:

Adam Kudyba
21.02.2026
Tagi: Prime VideoThe Boys
