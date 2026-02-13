Tak wyglądają nowe odcinki 4. sezonu Bridgertonów. Będzie gorąco

Ładowanie...

Ekscytacja widzów z pewnością sięga zenitu - 4. sezon "Bridgertonów" został podzielony na pół, co oznacza, że pod koniec stycznia zadebiutowała tylko 1. część. Potem, w oczekiwaniu na kolejne odcinki, trzeba było uzbroić się w cierpliwość. Mimo że od premiery fanów dzielą jeszcze niecałe 2 tygodnie, to już można zacierać ręce - Netflix opublikował zwiastun 2. części.

Bridgertonowie - zwiastun 2. części 4. sezonu serialu Netfliksa

Najnowsze odcinki "Bridgertonów" zadebiutowały na Netfliksie 29 stycznia i tego dnia w można było obejrzeć jedynie 4 nowe odcinki. Druga, również 4-odcinkowa część, będzie dostępna dla widzów już lada moment - 26 lutego. Oto oficjalny zwiastun:

Trzeba przyznać, że 1. część skończyła się zaskakującym cliffhangerem, a przez nieoczekiwaną propozycję Benedicta Bridgertona (Luke Thompson) jego relacja z Sophie Beckett (Yerin Ha) będzie musiała przejść trudną próbę. Sophie nie chce bowiem mieć z młodym Bridgertonem nic wspólnego. Najwyraźniej jednak zakazane uczucie między obojgiem okaże się być silniejsze. Czy Benedict zaryzykuje wszystko, być związać się z pokojówką? Czy poświęci swoją rodzinę? Tego dowiemy się już niebawem.

4. sezon "Bridgertonów" jest oparty na książce "Propozycja dżentelmena", czyli 3. tomie serii autorstwa Julii Quinn. Skupia się on na Benedikcie Bridgertonie, który w końcu zaczyna otwierać się na poważne życie uczuciowe. Damą, która skradła serce młodego Bridgertona, jest Sophie Beckett, zdegradowana do roli służącej córka hrabiego. Udaje jej się wziąć udział w balu, na którym daje się porwać przystojnemu Benedictowi do tańca, jednak wraz z wybiciem północy czar pryska. Kiedy tajemnicza dama ucieka z balu, mężczyzna nie daje za wygraną - postanawia odszukać czarującą kobietę i ją poślubić.

Anna Bortniak 13.02.2026 17:05

