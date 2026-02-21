Mocne nowości HBO Max na weekend. 4 hity i polski serial o zbrodni
Za oknem bardzo zimno, w kalendarzu zaczyna się wolne. To idealne okoliczności, by siedzieć w domu i korzystać ze streamingowej oferty platform. HBO Max nie próżnuje i serwuje swoim subskrybentom interesujące tytuły. Oto najciekawsze nowości, które będzie można obejrzeć w ten weekend.
Nie ma co owijać w bawełnę - w ofercie HBO Max mamy spory ścisk, za który odpowiedzialne jest bogactwo filmowych i serialowych pozycji. Wśród tych pierwszych prym wiodą niezmiennie horrory z serii zapoczątkowanej przez "28 dni później", o pozycję walczą też "Teściowie 3" i "Priscilla". Na czele stawki serialowej pozycjonuje się zaś "Rycerz Siedmiu Królestw", a na podium znajduje się również "The Pitt". Co nas czeka w nowym tygodniu? Oto 5 najciekawszych tytułów, które serwis ma do zaoferowania.
HBO Max - nowości na weeknd. TOP 5
Dziewczyna ze zdjęcia
- Rok produkcji: 2023
- Czas trwania: 84 minuty
- Reżyseria: Michael Robison
- Obsada: Tyler Hynes, Rhiannon Fish, Samantha Ferris
- Ocena IMDb: 6.8/10
Beth (Fish) pracuje jako pierwszy oficer na statku rybackim. Na pewien czas schodzi na ląd, by zająć się ciotką (Ferris). W trakcie codziennych zakupów fotograf Jake (Hynes) robi jej z ukrycia zdjęcie, gdy wybiera kwiaty. Freelancer pod pseudonimem wysyła fotografię nieznajomej do gazety. Jakiś czas później Beth i Jake poznają się osobiście i odkrywają, że wiele ich łączy. Zdjęcie Beth staje się viralem, co przynosi jej dużą popularność. Kobieta chce odnaleźć autora, nie wiedząc, że jest bliżej jej, niż się wydaje.
Od 19 lutego w HBO Max.
Pewny kandydat. Jak nie zostać prezydentem
- Rok produkcji: 2018
- Czas trwania: 113 minut
- Reżyseria: Jason Reitman
- Obsada: Hugh Jackman, Vera Farmiga, J.K. Simmons, Mark O'Brien
- Ocena IMDb: 6.1/10
Gary Hart (Jackman) jest amerykańskim senatorem, który ubiega się o nominację prezydencką z ramienia Partii Demokratycznej. Jest uznawany za faworyta do przyszłego wyścigu o miejsce w Białym Domu Jego kampania staje jednak pod znakiem zapytania, gdy na jaw wychodzi jego romans z Donną Rice (Sara Paxton). Film oparty na prawdziwej historii, opowiadający nie tylko o politycznej kuchni, ale również o roli mediów w życiu publicznym.
Od 19 lutego w HBO Max.
Portobello, odc. 1
- Lata emisji: 2026
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Marco Bellocchio
- Obsada: Fabrizio Gifuni, Lino Musella, Barbora Bobul'ova, Alessandro Preziosi
- Ocena IMDb: 7.4/10
Marco Bellocchio to jeden z najważniejszych włoskich reżyserów. Tym razem postanowił on przypomnieć prawdziwą historię Enzo Tortory (Gifuni) - uwielbianego włoskiego prezentera, prowadzącego rozrywkowy program o tym samym tytule, gromadzącego przed telewizorami blisko 30 mln widzów. Tortora, uznawany za króla włoskiej telewizji, nieoczekiwanie zostaje aresztowany. Jego sprawą żyje cały kraj.
Od 20 lutego w HBO Max.
Morderca szyty na miarę
- Lata emisji: 2026
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Rafał Skalski, Marta Fujak
Polski dokument poświęcony jednej z najgłośniejszych spraw w historii Polski. Serial HBO Max powraca do słynnej sprawy z 1999 roku, kiedy z Wisły wyłowiono fragmenty ludzkiej skóry - jak się z czasem okazało, należącej do młodej, krakowskiej studentki. Wówczas rozpoczęło się śledztwo, które zakończyło się obarczeniem winą Roberta Janczewskiego. Po wielu latach dokument konfrontuje przebieg postępowania z relacjami biegłych i rzuca nowe światło na tę sprawę.
Od 20 lutego w HBO Max.
Detektyw Monk: Ostatnia sprawa
- Rok produkcji: 2023
- Czas trwania: 97 minut
- Reżyseria: Randy Zisk
- Obsada: Tony Shalhoub, Traylor Howard, Jason Gray-Stanford, Caitlin McGee, James Purefoy
- Ocena IMDb: 6.7/10
Jeden z najsłynniejszych i najbardziej błyskotliwych detektywów powraca. Cierpiący na zaburzenia obsesyjno-kompulsywne Monk (Shalhoub) chce rozwiązać swoją ostatnią sprawę. Jego pasierbica Molly (McGee) przygotowuje się do ślubu, jednak powstaje problem - narzeczony dziewczyny ginie w tajemniczych okolicznościach. Ślady prowadzą do wpływowego miliardera (Purefoy)
Od 21 lutego w HBO Max.
