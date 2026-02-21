Mocne nowości HBO Max na weekend. 4 hity i polski serial o zbrodni

Ładowanie...

Nie ma co owijać w bawełnę - w ofercie HBO Max mamy spory ścisk, za który odpowiedzialne jest bogactwo filmowych i serialowych pozycji. Wśród tych pierwszych prym wiodą niezmiennie horrory z serii zapoczątkowanej przez "28 dni później", o pozycję walczą też "Teściowie 3" i "Priscilla". Na czele stawki serialowej pozycjonuje się zaś "Rycerz Siedmiu Królestw", a na podium znajduje się również "The Pitt". Co nas czeka w nowym tygodniu? Oto 5 najciekawszych tytułów, które serwis ma do zaoferowania.

HBO Max - nowości na weeknd. TOP 5

Dziewczyna ze zdjęcia

Rok produkcji: 2023

2023 Czas trwania: 84 minuty

84 minuty Reżyseria: Michael Robison

Michael Robison Obsada: Tyler Hynes, Rhiannon Fish, Samantha Ferris

Tyler Hynes, Rhiannon Fish, Samantha Ferris Ocena IMDb: 6.8/10

Beth (Fish) pracuje jako pierwszy oficer na statku rybackim. Na pewien czas schodzi na ląd, by zająć się ciotką (Ferris). W trakcie codziennych zakupów fotograf Jake (Hynes) robi jej z ukrycia zdjęcie, gdy wybiera kwiaty. Freelancer pod pseudonimem wysyła fotografię nieznajomej do gazety. Jakiś czas później Beth i Jake poznają się osobiście i odkrywają, że wiele ich łączy. Zdjęcie Beth staje się viralem, co przynosi jej dużą popularność. Kobieta chce odnaleźć autora, nie wiedząc, że jest bliżej jej, niż się wydaje.

Od 19 lutego w HBO Max.

Pewny kandydat. Jak nie zostać prezydentem

Rok produkcji: 2018

2018 Czas trwania: 113 minut

113 minut Reżyseria: Jason Reitman

Jason Reitman Obsada: Hugh Jackman, Vera Farmiga, J.K. Simmons, Mark O'Brien

Hugh Jackman, Vera Farmiga, J.K. Simmons, Mark O'Brien Ocena IMDb: 6.1/10

Gary Hart (Jackman) jest amerykańskim senatorem, który ubiega się o nominację prezydencką z ramienia Partii Demokratycznej. Jest uznawany za faworyta do przyszłego wyścigu o miejsce w Białym Domu Jego kampania staje jednak pod znakiem zapytania, gdy na jaw wychodzi jego romans z Donną Rice (Sara Paxton). Film oparty na prawdziwej historii, opowiadający nie tylko o politycznej kuchni, ale również o roli mediów w życiu publicznym.

Od 19 lutego w HBO Max.

Portobello, odc. 1

Lata emisji: 2026

2026 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Marco Bellocchio

Marco Bellocchio Obsada: Fabrizio Gifuni, Lino Musella, Barbora Bobul'ova, Alessandro Preziosi

Fabrizio Gifuni, Lino Musella, Barbora Bobul'ova, Alessandro Preziosi Ocena IMDb: 7.4/10

Marco Bellocchio to jeden z najważniejszych włoskich reżyserów. Tym razem postanowił on przypomnieć prawdziwą historię Enzo Tortory (Gifuni) - uwielbianego włoskiego prezentera, prowadzącego rozrywkowy program o tym samym tytule, gromadzącego przed telewizorami blisko 30 mln widzów. Tortora, uznawany za króla włoskiej telewizji, nieoczekiwanie zostaje aresztowany. Jego sprawą żyje cały kraj.

Od 20 lutego w HBO Max.

Morderca szyty na miarę

Lata emisji: 2026

2026 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Rafał Skalski, Marta Fujak

Polski dokument poświęcony jednej z najgłośniejszych spraw w historii Polski. Serial HBO Max powraca do słynnej sprawy z 1999 roku, kiedy z Wisły wyłowiono fragmenty ludzkiej skóry - jak się z czasem okazało, należącej do młodej, krakowskiej studentki. Wówczas rozpoczęło się śledztwo, które zakończyło się obarczeniem winą Roberta Janczewskiego. Po wielu latach dokument konfrontuje przebieg postępowania z relacjami biegłych i rzuca nowe światło na tę sprawę.

Od 20 lutego w HBO Max.

Detektyw Monk: Ostatnia sprawa

Rok produkcji: 2023

2023 Czas trwania: 97 minut

97 minut Reżyseria: Randy Zisk

Randy Zisk Obsada: Tony Shalhoub, Traylor Howard, Jason Gray-Stanford, Caitlin McGee, James Purefoy

Tony Shalhoub, Traylor Howard, Jason Gray-Stanford, Caitlin McGee, James Purefoy Ocena IMDb: 6.7/10

Jeden z najsłynniejszych i najbardziej błyskotliwych detektywów powraca. Cierpiący na zaburzenia obsesyjno-kompulsywne Monk (Shalhoub) chce rozwiązać swoją ostatnią sprawę. Jego pasierbica Molly (McGee) przygotowuje się do ślubu, jednak powstaje problem - narzeczony dziewczyny ginie w tajemniczych okolicznościach. Ślady prowadzą do wpływowego miliardera (Purefoy)

Od 21 lutego w HBO Max.

Adam Kudyba 21.02.2026 08:57

