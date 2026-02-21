Polskie filmy młodzieżowe podbijają Disney+. Nowa część właśnie leci w kinach

Ładowanie...

To nie jest tak, że "Piep*zyć Mickiewicza" podbiły od razu topkę najpopularniejszych tytułów dostępnych na Disney+ w naszym kraju. Użytkownicy platformy wciąż najczęściej sięgają po hitowe sci-fi prosto z kina, czyli "Predatora: Strefę zagrożenia". Chętnie też odkrywają kulisy związku Johna F. Kennedy'ego Jr. i Carolyn Bessette w "Love Story" i kontynuują przygodę z nową odsłoną "Zakłamania". Polskie filmy młodzieżowe są więc nieco dalej w zestawieniu.



Warto jednak zwrócić uwagę na tę nagłą popularność "Piep*zyć Mickiewicza" na Disney+, bo przecież mówimy o filmach dobrze już znanych polskim widzom. Szczególnie w przypadku pierwszej części. Co prawda w kinie chętnie jej nie oglądaliśmy, ale gdy potem trafiła na Netfliksa, stała się hitem. Ba! Stała się TYM hitem. W 2024 roku w naszym kraju była chętniej oglądana niż "Gliniarz z Beverly Hills: Axel F.". W sumie to w ogóle w kategorii produkcji pełnometrażowych nie miała sobie równych.

REKLAMA

Disney+ - co obejrzeć?

Sukces "Piep*zyć Mickiewicza" na Netfliksie pozwolił na realizację dwójki. Ta oglądała się w kinach znacznie lepiej, a potem stała się hitem w streamingu. Ale! Tym razem na Prime Video. Do oferty platformy z czerwonym "N" trafiła potem. I też okazała się przebojem. W obu wypadkach jej premiera przyczyniła się do wzrostu popularności pierwszej części. Wydawałoby się więc, że każdy, kto chciał oba te filmy młodzieżowe obejrzeć, już to zrobił. A tu taka niespodzianka.

W pewnym stopniu użytkowników Disney+ do dwóch części "Piep*zyć Mickiewicza" na pewno przyciągnął powab nowości. Wiadomo: coś się pojawia, to chcemy to sprawdzić. Jednakże w tym wypadku zadziałał również inny mechanizm. Zdążyliśmy przecież wielokrotnie zauważyć, że na platformie najlepiej w naszym kraju ogląda się to, co w jakiś sposób łączy się z premierami kinowymi - czy to filmy, które niedawno gościły na wielkich ekranach, czy to produkcje z uniwersum kinowej świeżynki. I w tym wypadku nie jest inaczej.

13 lutego w kinach zadebiutowało "Piep*zyć Mickiewicza 3". I dokładnie w tym samym czasie, już w premierowy weekend, dwie poprzednie części serii pojawiły się na Disney+. Istnieje więc spore prawdopodobieństwo, że użytkownicy platformy oglądają polskie filmy młodzieżowe, szykując się na seans najnowszej odsłony serii. Dzięki temu produkcje zajmują piąte i szóste miejsce w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju.

Czy dwie części "Piep*zyć Mickiewicza" mają szansę wspiąć się w topce wyżej? Na pewno. W końcu trzecia odsłona serii polskich filmów młodzieżowych dopiero się w kinach rozkręca. Aczkolwiek trzeba brać pod uwagę nowości, które mogą rodzimym produkcjom pomieszać szyki. Pewnym krokiem na platformę zmierzają przecież nowe odcinki "Paradise".

2. sezon thrillera sci-fi zadebiutuje na Disney+ już w najbliższy poniedziałek. Czemu może zrzucić dwie części "Piep*zyć Mickiewicza" na dalsze miejsca topki? Przecież pierwsze odcinki były hitem. Polacy zakochali się w tym serialu, więc nową odsłonę też pewnie chętnie obejrzą. A to oznacza, że w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju zaraz dojdzie do przetasowań. Jakich dokładnie? O tym dopiero się przekonamy.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Więcej o Disney+ poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:

Predator: Strefa zagrożenia Love Story: John F. Kennedy Jr i Carolyn Bessette Zakłamanie Minionki rozrabiają Piep*zyć Mickiewicza Piep*zyć Mickiewicza 2 Jak ukraść Księżyc Genialna Morgan Predator: Prey Spryciarz

REKLAMA

Rafał Christ 21.02.2026 10:03

Ładowanie...