Polskie filmy młodzieżowe podbijają Disney+. Nowa część właśnie leci w kinach
Polska mistrzem Disney+! Rodzime filmy młodzieżowe ledwo wleciały na platformę, a już zdążyły narobić na niej sporo szumu. Dwie części "Piep*zyć Mickiewicza" przebojem wdarły się na listę najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju.
To nie jest tak, że "Piep*zyć Mickiewicza" podbiły od razu topkę najpopularniejszych tytułów dostępnych na Disney+ w naszym kraju. Użytkownicy platformy wciąż najczęściej sięgają po hitowe sci-fi prosto z kina, czyli "Predatora: Strefę zagrożenia". Chętnie też odkrywają kulisy związku Johna F. Kennedy'ego Jr. i Carolyn Bessette w "Love Story" i kontynuują przygodę z nową odsłoną "Zakłamania". Polskie filmy młodzieżowe są więc nieco dalej w zestawieniu.
Warto jednak zwrócić uwagę na tę nagłą popularność "Piep*zyć Mickiewicza" na Disney+, bo przecież mówimy o filmach dobrze już znanych polskim widzom. Szczególnie w przypadku pierwszej części. Co prawda w kinie chętnie jej nie oglądaliśmy, ale gdy potem trafiła na Netfliksa, stała się hitem. Ba! Stała się TYM hitem. W 2024 roku w naszym kraju była chętniej oglądana niż "Gliniarz z Beverly Hills: Axel F.". W sumie to w ogóle w kategorii produkcji pełnometrażowych nie miała sobie równych.
Disney+ - co obejrzeć?
Sukces "Piep*zyć Mickiewicza" na Netfliksie pozwolił na realizację dwójki. Ta oglądała się w kinach znacznie lepiej, a potem stała się hitem w streamingu. Ale! Tym razem na Prime Video. Do oferty platformy z czerwonym "N" trafiła potem. I też okazała się przebojem. W obu wypadkach jej premiera przyczyniła się do wzrostu popularności pierwszej części. Wydawałoby się więc, że każdy, kto chciał oba te filmy młodzieżowe obejrzeć, już to zrobił. A tu taka niespodzianka.
W pewnym stopniu użytkowników Disney+ do dwóch części "Piep*zyć Mickiewicza" na pewno przyciągnął powab nowości. Wiadomo: coś się pojawia, to chcemy to sprawdzić. Jednakże w tym wypadku zadziałał również inny mechanizm. Zdążyliśmy przecież wielokrotnie zauważyć, że na platformie najlepiej w naszym kraju ogląda się to, co w jakiś sposób łączy się z premierami kinowymi - czy to filmy, które niedawno gościły na wielkich ekranach, czy to produkcje z uniwersum kinowej świeżynki. I w tym wypadku nie jest inaczej.
13 lutego w kinach zadebiutowało "Piep*zyć Mickiewicza 3". I dokładnie w tym samym czasie, już w premierowy weekend, dwie poprzednie części serii pojawiły się na Disney+. Istnieje więc spore prawdopodobieństwo, że użytkownicy platformy oglądają polskie filmy młodzieżowe, szykując się na seans najnowszej odsłony serii. Dzięki temu produkcje zajmują piąte i szóste miejsce w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju.
Czy dwie części "Piep*zyć Mickiewicza" mają szansę wspiąć się w topce wyżej? Na pewno. W końcu trzecia odsłona serii polskich filmów młodzieżowych dopiero się w kinach rozkręca. Aczkolwiek trzeba brać pod uwagę nowości, które mogą rodzimym produkcjom pomieszać szyki. Pewnym krokiem na platformę zmierzają przecież nowe odcinki "Paradise".
2. sezon thrillera sci-fi zadebiutuje na Disney+ już w najbliższy poniedziałek. Czemu może zrzucić dwie części "Piep*zyć Mickiewicza" na dalsze miejsca topki? Przecież pierwsze odcinki były hitem. Polacy zakochali się w tym serialu, więc nową odsłonę też pewnie chętnie obejrzą. A to oznacza, że w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju zaraz dojdzie do przetasowań. Jakich dokładnie? O tym dopiero się przekonamy.
Więcej o Disney+ poczytasz na Spider's Web:
- Disney+ rozgrzewa nowościami na luty 2026. Doskonałe premiery
- Disney+ teraz przesadził. Najlepszy serial przygodowy stał się jeszcze lepszy
- Wraca ulubiony kryminał Polaków. Disney+ jednak nie zapomniał o nowych odcinkach
- Zabawniejszego kryminału w 2025 roku nie widziałem. Genialna nowość na Disney+
- Avatar 3 leci do Disney+. Kiedy premiera online?
Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:
- Predator: Strefa zagrożenia
- Love Story: John F. Kennedy Jr i Carolyn Bessette
- Zakłamanie
- Minionki rozrabiają
- Piep*zyć Mickiewicza
- Piep*zyć Mickiewicza 2
- Jak ukraść Księżyc
- Genialna Morgan
- Predator: Prey
- Spryciarz