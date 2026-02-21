REKLAMA
Czy będzie 4. sezon Nocnego agenta? Świetne wieści

Wyczekiwany serial Netfliksa, "Nocny agent", powrócił z 3. sezonem. To oczywiście rodzi pytania, czy najnowsza odsłona losów Petera Sutherlanda będzie ostatnią. Sprawdzamy, co wiadomo na temat czwartej części tej produkcji.

Adam Kudyba
nocny agent 4 sezon
"Nocny agent" po raz pierwszy trafił na Netfliksa w 2023 roku. Wówczas dość prędko zdobył sympatię użytkowników platformy. Ciężko się temu dziwić - to mający intensywne tempo thriller szpiegowsko-polityczny, wypełniony akcją i "dowodzony" przez charyzmatycznego głównego bohatera. W momencie pisania tego tekstu najbardziej zagorzali fani zapewne już mają obejrzany cały trzeci sezon serialu - wszystkie odcinki weszły bowiem do oferty tego samego dnia, 19 lutego. Co dalej z "Nocnym agentem"?

Nocny agent - czy będzie 4. sezon? Showrunner zdradza szczegóły

W 3. sezonie Peter Sutherland (Gabriel Basso) zostanie wplątany w śledztwo związane z wyciekiem tajnych, rządowych informacji. Tym razem jego sojuszniczką będzie Isabel DeLeon (Genesis Rodriguez) - nieustępliwa dziennikarka, której śledztwa będą się krzyżować z dochodzeniem Petera. Misją młodego agenta jest znalezienie pewnego mężczyzny w Stambule i sprowadzenie go do USA przed oblicze wymiaru sprawiedliwości.. W międzyczasie będzie ścigany przez zabójców oraz ludzi, którym zależy na zatuszowaniu prawdy.

Netflix nie lubi szybko żegnać się z popularnymi markami, które tworzy. Na całe szczęście to jeszcze nie czas pożegnań, a sympatycy "Nocnego agenta", zastanawiający się nad dalszymi losami tej produkcji, mogą spać spokojnie. Shawn Ryan, pełniący funkcję showrunnera serialu, ujawnił, że trwają zaawansowane prace nad 4. sezonem. Choć nie został on jeszcze oficjalnie "klepnięty" przez Netfliksa, Ryan na łamach Deadline potwierdził, że scenarzyści przygotowują się do tego, by wkrótce przedstawić historię możliwą do opowiedzenia w kolejnej odsłonie "Nocnego agenta":

Sezon 4. nie został jeszcze oficjalnie rozpoczęty, ale jakiś czas temu, w roku kalendarzowym 2025, po cichu zatrudniono ekipę scenarzystów. Pracujemy nad fabułą od jakiegoś czasu. Mamy kilka scenariuszy (...) Myślę, że wiecie z ulgi podatkowej, że jest określony termin, do którego trzeba rozpocząć zdjęcia; w tej chwili mamy czas.

Co więcej, na oficjalny komunikat zapewne trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać. Powód? Platforma czeka na wyniki oglądalności 3. sezonu serialu. To one odegrają kluczową rolę w procesie decyzyjnym. Shawn Ryan w tym samym wywiadzie stwierdził, że zgodnie z jego wiedzą, Netflix powinien dać zielone światło czwartemu sezonowi w ciągu najbliższych tygodni do miesiąca. Zadeklarował, że wówczas scenariusze nowego sezonu będą gotowe, zaś przerwa między 3. i 4. sezonem "Nocnego agenta" nie powinna być długa. Czas pokaże i zweryfikuje, czy tak będzie.

3. sezon "Nocnego agenta" jest już dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

NETFLIX
Netflix
Nocny agent - sezon 3
Netflix
Więcej o produkcjach Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

Adam Kudyba
21.02.2026 07:09
Tagi: Seriale NetflixThrillery
