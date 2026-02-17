Uwielbiana seria w końcu na Netfliksie. To definicja nostalgii
Uwielbiana seria filmów po długim czasie w końcu wpadła do serwisu Netflix. W bibliotece streamingowego giganta od dziś można już obejrzeć tytuły z serii "Kung Fu Panda". Które filmy są dostępne?
"Kung Fu Pandy" chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, ale dla porządku przypomnę, że jest to tytuł popularnej serii animacji od studia DreamWorks, która zadebiutowała w 2008 roku. Ich fabuła skupia się na pandzie Po oraz innych zwierzętach, które uprawiają chińskie sztuki walki. Oryginalny cykl składa się z czterech filmów: "Kung Fu Panda", "Kung Fu Panda 2", "Kung Fu Panda 3" i "Kung Fu Panda 4". W polskiej wersji językowej głosu Po użyczył Marcin Hycnar.
Choć do tej pory produkcje z serii "Kung Fu Panda" były dostępne w innych serwisach streamingowych, to dopiero teraz mogą je nadrobić subskrybenci Netfliksa. To świetna okazja, by zanurzyć się w bogaty i kolorowy świat głównego bohatera.
Kung Fu Panda - filmy dostępne na Netflix
Bibliotekę Netfliksa zasiliły właśnie 3 filmy z serii "Kung Fu Panda": "Kung Fu Panda", "Kung Fu Panda 2" i "Kung Fu Panda 3". Wcześniej w serwisie można było oglądać również 3 sezony serialu "Kung Fu Panda: Smoczy rycerz", czyli jeden ze spin-offów oryginalnej serii, która składa się w czterech części. Inne tytuły z uniwersum można obejrzeć m.in. w Prime Video, Canal+ czy SkyShowtime.
Bohaterem filmów "Kung Fu Panda" jest miś panda o imieniu Po. Oprócz tego, że pomaga on w prowadzeniu rodzinnego biznesu z makaronami, to dodatkowo jest największym fanem Kung Fu w okolicy. I wcale nie przeszkadzają mu w tym jego gabaryty. Jego entuzjazm sięga zenitu, kiedy nieoczekiwanie zostaje wybrany do wypełnienia starożytnej przepowiedni i wstępuje do świata chińskiej sztuki walki. Po zaczyna trenować u boku swoich legendarnych idoli - Tygrysicy, Żurawia, Modliszki, Żmii i Małpy, których trenuje Mistrz Shifu. Tymczasem mściwy i zdradziecki biały lampart Tai Lung zamierza pokrzyżować plany grupy.
Oprócz czterech głównych filmów w uniwersum znajdują się również inne produkcje, w tym seriale animowane i produkcje krótkometrażowe. Do pierwszej grupy należą "Kung Fu Panda: Legenda o niezwykłości", "Kung Fu Panda: Łapy przeznaczenia" i wspomniany wcześniej "Kung Fu Panda: Smoczy rycerz". Krótsze produkcje, które uzupełniają sagę, to: "Kung Fu Panda: Sekrety mistrzów", "Kung Fu Panda: Sekrety Potężnej Piątki", "Kung Fu Panda: Tajemnice zwoju" oraz "Kung Fu Panda: Święta, święta i Po".
