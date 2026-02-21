REKLAMA
Gorący dreszczowiec rozpala użytkowników Prime Video. Nie mogą mu się oprzeć

Ten gorący dreszczowiec nie bierze jeńców. Ledwo zadebiutował na Prime Video, a stał się hitem. W tym tygodniu "56 dni" zdeklasowało całą konkurencję. Użytkownicy platformy Amazona oszaleli na ich punkcie.

Rafał Christ
56 dni dreszczowiec amazon prime video najpopularniejsze co obejrzeć
Na liście najpopularniejszych tytułów na Prime Video w naszym kraju dużo się w tym tygodniu działo. Szczególnie w czołówce zestawienia. W końcu jeszcze do niedawna na liście rządziło "Kochaj mnie... Kochaj mnie" - nowy young adultowy romans. Kilka dni zajmował pierwsze miejsce, ale teraz spadło. I to z hukiem, bo wylądowało dopiero na piątej pozycji. Aua!

Tak szybki spadek "Kochaj mnie... Kochaj mnie" może być zaskoczeniem, bo przecież użytkownicy platformy Amazona uwielbiają young adultowe romanse. Ten film miał być przecież odpowiedzią na "Trylogię Winnych", której każda część (a nawet spin-off) zawracała w głowach subskrybentom. Tak dużego hitu chyba tym razem nie będzie. Ale jest dobry ku temu powód. I nie, nie chodzi o jakość samej produkcji. Chodzi o inne nowości Prime Video.

OGLĄDAJ NA PRIME VIDEO:
Prime Video
PRIME VIDEO
Prime Video
Prime Video - co obejrzeć?

Prime Video co chwilę dodaje coś nowego. Przed chwilą z 2. sezonem wrócił przecież "Cross". Kontynuacja hitowego kryminału choć została ciepło przyjęta przez polskich widzów, nie może dostać się na szczyt topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. Ciągle zajmuje drugie miejsce. Najpier najwyższy stopień podium odebrało jej "Kochaj mnie... Kochaj mnie", a teraz te wredne, oszukujące się dzieciaki.

Bo "56 dni" dokładnie w zeszłą środę zadebiutowało na Prime Video. To był dokładnie ten sam dzień, w któym pojawił się nowy odcinek 2. sezonu "Crossa". Użytkownicy postawili jednak na adaptację książki Catherine Ryan Howard. Gorący dreszczowiec z dnia na dzień stał się hitem. Może subskrybentów przyciągnęła obsada z Dove Cameron na czele, a może frapujący opis fabuły.

"56 dni" toczy się dwutorowo. Z jednej strony mamy śledztwo w sprawie trupa w mieszkaniu Olivera i Ciary, a z drugiej - możemy zobaczyć, jak rozwijał się ich romans. Choć zaczyna się on jak w komedii romantycznej, od przypadkowego spotkania w supermarkecie, zaraz zmienia się w szarpiące nerwy koszmar. Twórcy chcą, żebyśmy myśleli, że któreś z zakochanych zginie. Dlatego ciągle mylą tropy. Gdy detektywi próbują zrekonstruować wydarzenia, które doprowadziły do morderstwa, Oliver i Ciara oszukują się nawzajem niemal we wszystkim.

Na szczęście tym razem Prime Video się zlitował. Przy premierze 2. sezonu "Crossa" widzowie narzekali na sposób emisji odcinków w tygodniowych odstępach. Chcieliby przecież od razu obejrzeć całość. Nie dostali takiej możliwości. "56 dni" zadebiutowało natomiast kompletnie. Od razu dostaliśmy wszystkie epizody, które użytkownicy teraz chętnie odkrywają, sprawdzając, kto jest ofiarą, kto sprawcą morderstwa. Odpowiedzi na te pytanie nie są oczywiste, bo przecież serial opiera się na licznych zwrotach akcji. Jeśli jeszcze nie dobrnęliście do końca, szykujcie się na spore zaskoczenie.

Otwartym pozostaje pytanie, jak długo jeszcze użytkownicy będą romansować z "56 dniami"? Może się to okazać krótką fascynacją i nowy dreszczowiec zaraz zejdzie ze szczytu. A raczej zostanie z niego strącony. Przecież w piątek na Prime Video zadebiutowała "Doda". Użytkownicy platformy Amazona uwielbiają dokumenty o polskich sławach - filmy o piłkarzach bardzo szybko podbijały topki najpopularniejszych tytułów dostępnyc w serwisie w naszym kraju. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że z opowieścią o gwieździe muzyki będzie podobnie. Dajcie jej chwilę.

Więcej o "Prime Video" poczytasz na Spider's Web:

Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:

  1. 56 dni
  2. Cross
  3. Fallout
  4. Beast Games
  5. Kochaj mnie... Kochaj mnie
  6. Prey
  7. Ekipa wyburzeniowa
  8. Dom dobry
  9. Skok
  10. Baśka
Rafał Christ
21.02.2026 08:11
Tagi: AmazonCo obejrzeć?Prime VideoThrillery
