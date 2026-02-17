Logo
Kiedy Piep*zyć Mickiewicza 3 trafi na Netfliksa? Sprawdzamy

Film "Piep*zyć Mickiewicza 3" trafił na wielkie ekrany. W związku z tym, że poprzednie produkcje trafiły do serwisu Netflix, sprawdzamy, kiedy tę najnowszą będzie można obejrzeć online.

Anna Bortniak
pieprzyc mickiewicza 3 kiedy premiera na netflix
Po filmie "Piep*zyć Mickiewicza" chyba nikt nie spodziewał się, że seria doczeka się nie tylko drugiej, ale i trzeciej części. Film został zmiażdżony przez krytyków, i nic dziwnego - to nie była ani rzeczywista, ani udana wizja polskich licealistów, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego. Sara Bustamante-Drozdek, reżyserka produkcji, a także inni twórcy odrobili jednak lekcje i sequel "Piep*zyć Mickiewicza" okazał się być nieco lepszy. Na tyle dobry, że dołączyła do niego trzecia część, a według doniesień w planach jest również czwarty film.

Na ten moment "Piep*zyć Mickiewicza 3" można obejrzeć wyłącznie w kinach. Choć to jeszcze za wcześnie, by ogłaszać jego datę online, możemy spekulować, kiedy będzie można obejrzeć go w domowym zaciszu.

Piep*zyć Mickiewicza 3 - kiedy premiera na Netflix?

W związku z tym, że poprzednie produkcje z serii "Piep*zyć Mickiewicza" zadebiutowały w serwisie Netflix (od jakiegoś czasu są również dostępne w Disney+), kolejna najpewniej również trafi do biblioteki streamingowego giganta. Mimo że data premiery nie została jeszcze ogłoszona, możemy spekulować, kiedy to nastąpi.

Film "Piep*zyć Mickiewicza" zadebiutował na wielkich ekranach w połowie stycznia 2024 roku, a na Netfliksie był już dostępny od 3 kwietnia. Premiera sequelu w kinach również odbyła się w styczniu, ale bibliotekę streamingowego giganta zasiliła dopiero w połowie sierpnia 2025 roku. Tymczasem "Piep*zyć Mickiewicza 3" zadebiutowało na dużych ekranach 13 lutego. Biorąc pod uwagę, że "dwójka" pojawiła się w serwisie po około 7 miesiącach od kinowej premiery, "trójka" również wpadnie na Netfliksa w podobnym okresie.

Mimo że "Piep*zyć Mickiewicza" zadebiutowało w streamingu dużo wcześniej, warto jednak zakładać, że debiut trzeciej części odbędzie się później. Premierowa odsłona podczas kinowych pokazów zyskała słabe recenzje, dlatego musiała się ratować oglądalnością w streamingu. Druga część zaskarbiła sobie sympatię widzów, dlatego też być może wpadła na Netfliksa nieco później. "Piep*zyć Mickiewicza 3" już teraz zbiera przyzwoite oceny, co oznacza, że zanim pojawi się online minie jeszcze chwila.

W trzeciej części "Piep*zyć Mickiewicza" maturalna klasa dostaje w kość i będzie musiała stanąć przed wieloma wyzwaniami. Wśród nich najważniejszymi są oczywiście studniówka, klasowe konflikty i złamane serca. Trzeba przyznać, że życie licealistów nie rozpieszcza, szczególnie że muszą oni podejmować pierwsze dorosłe wybory. Dante (Hugo Tarres), chcąc realizować swoje marzenia, zderzy się z rzeczywistością. Jak by tego było mało, jego relacja z Nel (Wiktoria Koprowska) staje w obliczu zagrożenia, gdy pojawia się tajemniczy Adam (Aleksander Idzi).

Anna Bortniak
17.02.2026 14:57
