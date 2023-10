Britney Spears pierwszy raz opowiada o tym, dlaczego ojciec zabrał jej wolność

"Do domu wszedł dwudziestoosobowy oddział SWAT" - zaczyna swoje wspomnienia Britney Spears, opowiadając o tym, w jaki sposób zaczął się najmroczniejszy okres w jej życiu. Po incydencie ze swoimi dziećmi, kiedy zaraz później piosenkarka wylądowała w szpitalu, Britney zaczęła podejrzewać, że pod jej nieobecność coś się wydarzyło. Nie myliła się. Okazało się, że Jamie Spears zaprzyjaźnił się z Louise "Lou" Taylor, założycielką firmy Tri Star Sports & Entertainment Group oraz jej pracowniczką Robin Greenhill, które naciskały na objęcie Britney kuratelą, by przejąć całkowitą kontrolę nad jej karierą i na jej nazwisku wypromować swoją firmę. "Teraz to jestem Britney Spears" - mówił ojciec. Mimo że po ograniczeniu opieki nad dziećmi nie był to dla wokalistki najlepszy czas, to artystka stwierdziła, że nie było powodu, aby zastosować tego typu rozwiązanie: